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Во Франции мужчина, выдававший себя за отца Мбаппе, получил 10 месяцев тюрьмы за мошенничество

Иван Шитик
Корреспондент
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Килина Мбаппе.
Фото Reuters

В четверг, 9 февраля, версальский суд приговорил 48-летнего мужчину к десяти месяцам тюремного заключения за то, что он выдавал себя за отца футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе для получения вида на жительство, сообщает RMC Sport.

48-летний мужчина предстал перед судом за то, что выдавал себя за Уилфрида Мбаппе, отца форварда «ПСЖ». Он делал это, чтобы получить вид на жительство для некой алжирской пары.

Его разоблачил чиновник префектуры Ивелин, не узнавший голос Уилфрида Мбаппе, с которым он общался до этого. Мужчине предложили отправить письменный документ. Мошенник сделал это, попытавшись сымитировать подпись отца футболиста.

Чиновника смутили многочисленные орфографические ошибки в тексте. Он сообщил о своих подозрениях в полицию. Выяснилось, что мошенник уже делал похожие вещи в двух других префектурах Франции/

Килиан Мбаппе
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 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
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 Монако 22 13 5 4 48-29 44
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 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
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 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
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 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
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 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
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 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
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 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
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 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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Ницца – Аяччо
 - : -
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Монако – ПСЖ
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Клермон Фут – Марсель
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12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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