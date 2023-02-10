Хакими может пропустить матч «ПСЖ» с «Монако» из-за повреждения

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить матч 23-го тура чемпионата Франции с «Монако», сообщает журналист Адриен Гренье.

24-летний марокканец испытывает боль в подколенном сухожилии.

Матч «Монако» — «ПСЖ» должен пройти в субботу, 11 февраля. Время начала игры — 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне Хакими провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.