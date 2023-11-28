Владелец «Лиона» прокомментировал возможное возвращение Жуниньо

Владелец «Лиона» Джон Текстор отреагировал на информацию о том, что бывший спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано может вернуться в команду.

«Я не думаю, что существует сценарий, при котором он вернется полноценно. Он наслаждается своей жизнью в Рио. Если бы у вас была его жизнь в Рио, вы бы остались в Рио! Но я думаю, что он очень заботится о клубе, и он явно хочет помочь, и я ценю это. Я думаю, что его лучшие дни в «Лионе» еще впереди», — приводит слова Текстора RMC Sport.

48-летний бразилец был спортивным директором «Лиона» с 2019 по 2021 годы. До этого он с 2000 по 2009 годы выступал за команду в качестве футболиста.