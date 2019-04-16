Томас Тухель: "Список травмированных больше похож на стартовый состав на Лигу чемпионов"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель снова пожаловался на большое количество травмированных игроков. 17 апреля парижанам предстоит сыграть с "Нантом" в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Франции.

– Нам придется играть без Маркиньюса, Силвы, Менье, Берната, Верратти, Неймара, Кавани и, скорее всего, Ди Марии, – цитирует AFP Тухеля. – Похоже на стартовый состав на матч Лиги чемпионов. Но нет, это список травмированных. Вероятно, на поле выйдут только несколько человек основного состава.

Неймар? Он не чувствует боли и хорошо тренируется. Хочет играть как можно скорее.