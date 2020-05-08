Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе заявил, что готов возобновить карьеру ради того, чтобы достичь отметки в 100 голов в лиге 1. Сейчас на счету француза 96 мячей.

— Планка в 100 голов преследует меня, — цитирует So Foot Сиссе. — Я ушел, когда у меня было 96. Это сводит меня с ума. Я готов вернуться и играть бесплатно. Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.