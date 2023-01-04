«ПСЖ» встретил Месси чемпионским коридором после возвращения

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в расположение клуба после победы на ЧМ-2022 в Катаре. Игроки парижан встретили аргентинца чемпионским коридором.

18 декабря 2022 года футболист в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые в карьере выиграл мировое первенство.

35-летний аргентинец забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах на турнире, его признали лучшим футболистом ЧМ.