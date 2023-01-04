Месси в ближайшее время встретится с руководством «ПСЖ» и обсудит новый контракт с клубом
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Стороны обсудят условия нового контракта. При этом соглашение не будет заключено в ближайшее время, клуб и футболист решили не спешить с решением этого вопроса.
В среду, 4 января 35-летний аргентинец вернулся в Париж, до этого он был в отпуске после победы на ЧМ-2022.
Месси выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|
11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
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38 тур
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2
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