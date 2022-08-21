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Сегодня, 21:07

«ПСЖ» проинформировал Серхио Рамоса, что клуб будет искать нового центрального защитника

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» проинформировал защитника Серхио Рамоса, что клуб будет искать нового центрального защитника, утверждает L'Equipe.

Французский клуб не собирается пока расставаться с 36-летним испанцем. Но также в «ПСЖ» решили честно рассказать Рамосу о его перспективах в команде.

В нынешнем сезоне Рамос провел в чемпионате Франции 2 матча. Также он отличился голом в матче за Суперкубок страны.

Напомним, что защитник перешел в парижский клуб перед началом прошлого сезона в статусе свободного агента.

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