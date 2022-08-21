«ПСЖ» проинформировал Серхио Рамоса, что клуб будет искать нового центрального защитника
«ПСЖ» проинформировал защитника Серхио Рамоса, что клуб будет искать нового центрального защитника, утверждает L'Equipe.
Французский клуб не собирается пока расставаться с 36-летним испанцем. Но также в «ПСЖ» решили честно рассказать Рамосу о его перспективах в команде.
В нынешнем сезоне Рамос провел в чемпионате Франции 2 матча. Также он отличился голом в матче за Суперкубок страны.
Напомним, что защитник перешел в парижский клуб перед началом прошлого сезона в статусе свободного агента.
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|2
|1
|0
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|7
|
3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
4
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Клермон Фут
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|
6
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
10
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
12
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
14
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
15
|Страсбур
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
17
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|
20
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
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|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|4 : 1
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|1 : 4
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|2 : 1
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|1 : 3
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 0
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|1 : 2
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|2 : 2
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|2 : 1
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тете
Лион
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
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