«ПСЖ» хочет выкупить Мауро Икарди, чтобы обменять его на Миралема Пьянича и Алекса Сандру

Руководство «ПСЖ» планирует выкупить у «Интера» нападающего Мауро Икарди, чтобы использовать его в последующей сделке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В данный момент 27-летний Икарди находится в составе парижской команды на правах аренды. «Интер» не заинтересован в услугах аргентинца, однако тот хочет вернуться в чемпионат Италии. «ПСЖ» планирует выкупить Икарди у «нерадзурри» за 70 миллионов евро, а затем обменять его на двух игроков «Ювентуса» — защитника Алекса Сандру и полузащитника Миралема Пьянича.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 60 миллионов евро.