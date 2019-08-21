Президент «Лиона»: «Ни в «Манчестер Юнайтед», ни в «Ювентус» Дембеле не продадим»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что нападающий Мусса Дембеле не уйдет из клуба. Ранее появилась информация, что «Ювентус», «Интер» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать француза.

— «Лион» не заинтересован в предложениях по Мусса Дембеле, который является одним из символов нового проекта нашего клуба! — цитирует Canal+ Оласа. — Ни в «Манчестер Юнайтед», ни в «Ювентус» — это принципиальный вопрос, никакой цены!

Скауты «Ювентуса» просматривали Дембеле //

«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Лиона»