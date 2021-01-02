Покеттино приехал в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Маурисио Покеттино прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, о назначении 48-летнего аргентинского специалиста, приехавшего в столицу Франции 1 января, будет объявлено позднее в субботу. Сообщается, что в воскресенье тренер будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Напомним, Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Ранее «ПСЖ» возглавлял Томас Тухель.

«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной».