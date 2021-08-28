«Марсель» одержал победу в матче с «Сент-Этьеном»
«Марсель» победил «Сент-Этьен» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Франции.
У победителей голы забивали Маттео Гендузи, Жерсон и Дженгиз Юндер. «Марсель» — соперник «Локомотива» по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
«Марсель» — «Сент-Этьен» — 3:1 (1:1)
Голы: Гендузи, 23 (1:0). Колодзейчак, 32 (1:1). Жерсон, 51 (2:1). Дженгиз Юндер, 68 (3:1).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Перес, Салиба, Ронжье (Гей, 74), Жерсон (Лирола, 85), Гендузи, Б.Камара, Пайет, Дженгиз Юндер, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Соу, М.Камара (Юссуф, 85), Аушиш (Норден, 46), Гурна-Дуат (Амума, 58), Нейу, Хазри (Крассо, 70), Буанга (Сабан, 71).
Предупреждения: Хазри, 42. Масон, 49. М.Камара, 61. Гей, 87.
Судья: Мийо.
28 августа. Марсель. Стадион «Велодром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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