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«Марсель» одержал победу в матче с «Сент-Этьеном»

28 августа 2021, 23:53
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«Марсель» победил «Сент-Этьен» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

У победителей голы забивали Маттео Гендузи, Жерсон и Дженгиз Юндер. «Марсель» — соперник «Локомотива» по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Марсель» — «Сент-Этьен» — 3:1 (1:1)

Голы: Гендузи, 23 (1:0). Колодзейчак, 32 (1:1). Жерсон, 51 (2:1). Дженгиз Юндер, 68 (3:1).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Перес, Салиба, Ронжье (Гей, 74), Жерсон (Лирола, 85), Гендузи, Б.Камара, Пайет, Дженгиз Юндер, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Соу, М.Камара (Юссуф, 85), Аушиш (Норден, 46), Гурна-Дуат (Амума, 58), Нейу, Хазри (Крассо, 70), Буанга (Сабан, 71).

Предупреждения: Хазри, 42. Масон, 49. М.Камара, 61. Гей, 87.

Судья: Мийо.

28 августа. Марсель. Стадион «Велодром».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис 0
Реал 0
2-й тайм

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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