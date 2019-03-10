Леонарду Жардим: "Мы разочарованы результатом матча с "Бордо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим - о матче с "Бордо" (1:1) в 28-м туре чемпионата Франции.
- Мы контролировали ход матча и создали много опасных моментов. К сожалению, сегодня нам удалось набрать всего одно очко из трех возможных, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Игроки расстроены, ведь они много работали на неделе и выложились целиком в этом матче. Наша цель не изменилась – нам нужно побеждать, чтобы максимально отдалиться от зоны вылета. Мы всегда играем на победу. Мы много работали перед этим матчем и несомненно присутствует чувство разочарования от результата встречи.
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