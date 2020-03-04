Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Кубка Франции против «Лиона». Для уругвайца игра стала 300-й в составе парижан. Он стал девятым игроком, достигшим этой отметки. Двое из остальных восьми до сих пор играют за клуб. На счету Тиагу Силвы и Марко Верратти по 310 матчей, на сегодняшнюю встречу первый не попал в заявку, а второй вошел в число запасных.

Рекорд по играм за «ПСЖ» принадлежит Жану-Марку Пилорже — 435.

Кавани — лучший бомбардир в истории парижан. За 300 игр он отличился 200 раз. У занимающего второе место Златана Ибрагимовича — 156 точных ударов.