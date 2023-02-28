Капелло считает, что «Монако» поступил правильно, продлив контракт с Головиным

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта «Монако» с полузащитником Александром Головиным до 2026 года.

Предыдущее соглашение 26-летнего футболиста с клубом действовало до конца июня 2024-го.

«Продление контракта Головина? Считаю, что «Монако» все сделал правильно», — сказал Капелло «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.