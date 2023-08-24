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Сергеев считает, что Кузяев способен проявить себя во Франции: «Забьет 5-6 голов за сезон»

Сергеев считает, что Кузяев может забить в «Гавре» 5-6 голов за сезон
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев на все сто процентов способен проявить себя во Франции. Конечно, поздравлю его с первым забитым мячом! Но он игрок опорной зоны, он больше отвлекает, а не созидает. Дай Бог, чтобы он забил много! Думаю, он забьет свои 5-6 голов за сезон!», — сказал Сергеев «СЭ» после победы над «Спартаком» (3:1).

Полузащитник забил дебютный гол в лиге 1 в матче второго тура с «Брестом» (1:2). Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».

Далер Кузяев
Иван Сергеев
ФК Гавр
ФК Зенит
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
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27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
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27.08 16:00
Монпелье – Реймс
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Страсбур – Тулуза
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Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

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П
Такуми Минамино

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Монако

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Йоанн Сальмье

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Гавр

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Иван Кавалейру

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Лилль

 1
И К Ж
Александру

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 2 1 0
Абу Ло

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Метц

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Александр Ляказетт

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