Источник: Луис Энрике возглавит «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике станет новым главным тренером «ПСЖ», сообщает PSG Community.

По информации источника, в ближайшие часы испанец прилетит в Париж.

Ранее стало известно, что немецкий специалист Юлиан Нагельсманн не возглавит «ПСЖ» летом 2023 года.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».