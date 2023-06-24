Икарди может перейти в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может перейти в «Ювентус», сообщает инсайдер Экрем Конур.

Сезон-2022/23 аргентинец провел в «Галатасарае», за который выступал на правах аренды.

По информации источника, итальянская команда готова предложить туринцам 9 миллионов евро за форварда.

Икарди провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.