«Манчестер Сити» хочет подписать Хакими

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По информации источника, «горожане» заинтересовались 24-летним марокканцем в связи с вероятным уходом Кайла Уокера. Кроме того, в команду не вернется Жоау Канселу, которого зимой арендовала «Бавария».

Хакими выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.