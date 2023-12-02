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Сегодня, 04:38

Хюттер: «После поражения от «ПСЖ» сказал игрокам, что горжусь ими»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 14-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» вспомнил про поражение от «ПСЖ» в прошлые выходные.

«Мы начали новую неделю и очень хорошо проанализировали нашу встречу с «ПСЖ». Я доволен нашей игрой, мы не прятались и показали отличный футбол. Но индивидуальных ошибок все равно было много, что против таких команд недопустимо. Мы будем усердно работать, чтобы это исправить. Я не хочу давить на своих игроков. Наоборот, я хочу ежедневно защищать их, я уделяю им внимание. После поражения от «ПСЖ» я сказал им, что горжусь ими, потому что они ни разу не сдались на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
Ади Хюттер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 - : -
2.12 23:00
Нант – Ницца
 - : -
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 11 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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