Окружение Месси недовольно работой Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Окружение нападающего «ПСЖ» Лионель Месси недовольно работой главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает L'?quipe.

По информации источника, приближенные 34-летнего аргентинца считают, что тренер выбирает слишком сложный план на матчи. По их мнению, нападающего критикуют за игру из-за того, что тренер до сих пор не определился с его функциями на поле и использует его на разных позициях.

В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 13 матчах.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане с восемью баллами после пяти туров занимают второе место в группе A.