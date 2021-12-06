Окружение Месси недовольно работой Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»
Окружение нападающего «ПСЖ» Лионель Месси недовольно работой главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает L'?quipe.
По информации источника, приближенные 34-летнего аргентинца считают, что тренер выбирает слишком сложный план на матчи. По их мнению, нападающего критикуют за игру из-за того, что тренер до сих пор не определился с его функциями на поле и использует его на разных позициях.
В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 13 матчах.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане с восемью баллами после пяти туров занимают второе место в группе A.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Comment-mauricio-pochettino-peut-redonner-des-reperes-au-psg/1303320
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю