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Окружение Месси недовольно работой Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

12:49
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Окружение нападающего «ПСЖ» Лионель Месси недовольно работой главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает L'?quipe.

По информации источника, приближенные 34-летнего аргентинца считают, что тренер выбирает слишком сложный план на матчи. По их мнению, нападающего критикуют за игру из-за того, что тренер до сих пор не определился с его функциями на поле и использует его на разных позициях.

В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 13 матчах.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане с восемью баллами после пяти туров занимают второе место в группе A.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Comment-mauricio-pochettino-peut-redonner-des-reperes-au-psg/1303320

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Карен Саркисян все материалы автора
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