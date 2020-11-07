Гол Сансона принес «Марселю» победу над «Страсбуром»
«Страсбур» на своем поле проиграл «Марселю» в 10-м туре чемпионата Франции (0:1). Единственный гол забил Морган Сансон.
«Марсель» поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Страсбур» остался на 19-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
«Страсбур» — «Марсель» — 0:1 (0:0)
Гол: Сансон, 72.
«Страсбур»: Б.Камара, Коне, Лала, Митрович, Джикю (И.Сиссоко, 82), Каси (Зохи, 89), Симакан, Томассон (Уорис, 82), Льенар (Шахири, 75), Беллегард, Диалло.
«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Амави, Чалета-Цар, Б.Камара, Балерди, Ронжье, Кюизанс (Пайет, 66), Гей (Сансон, 46. Стротман, 77), Жермен (Кауи, 81), Товен (Бенедетто, 65).
Предупреждения: Амави, 52. Б.Камара, 58. Кауи, 87. Манданда, 89.
Судья: Амель.
6 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
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