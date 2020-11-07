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Гол Сансона принес «Марселю» победу над «Страсбуром»

00:49
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«Страсбур» на своем поле проиграл «Марселю» в 10-м туре чемпионата Франции (0:1). Единственный гол забил Морган Сансон.

«Марсель» поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Страсбур» остался на 19-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

«Страсбур» — «Марсель» — 0:1 (0:0)

Гол: Сансон, 72.

«Страсбур»: Б.Камара, Коне, Лала, Митрович, Джикю (И.Сиссоко, 82), Каси (Зохи, 89), Симакан, Томассон (Уорис, 82), Льенар (Шахири, 75), Беллегард, Диалло.

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Амави, Чалета-Цар, Б.Камара, Балерди, Ронжье, Кюизанс (Пайет, 66), Гей (Сансон, 46. Стротман, 77), Жермен (Кауи, 81), Товен (Бенедетто, 65).

Предупреждения: Амави, 52. Б.Камара, 58. Кауи, 87. Манданда, 89.

Судья: Амель.

6 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Страсбур — Марсель

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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