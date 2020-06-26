Защитник «Лилля» Габриэл поделился мнением о возможном переходе в «Наполи» или «Эвертон».

— Я не знаю, нравится ли мне «Наполи», мы не общались, — приводит слова Габриэла L'Equipe. — В Интернете появилось так много всего, но я не знаю, что из этого истина. Реальность такова, что никто не знает, куда я уйду, но что точно, так это то, что я хочу играть и идти как можно дальше.

Я хочу играть за команду, которая выведет меня в сборную Бразилии. Это моя большая мечта. Я стал намного лучше играть в «Лилле».

В сезоне-2019/20 22-летний бразилец провел за «Лилль» 34 матча, на счету игрока один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 17,5 миллиона евро.