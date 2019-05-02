Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани планирует в лице фонда Qatar Sports Investments сокращение финансирования "ПСЖ", сообщает Le Parisien.

Такое решение может быть принято в связи с тем, что Эмир обеспокоен жесткой критикой его страны во Франции в связи с его статусом владельца парижан. Уточняется, что сокращение финансирования невозможно до окончания Чемпионата мира 2022 года.

Кроме того, футбольные результаты клуба в Европе не улучшаются. Катар считает, что французский футбол недостаточно благодарен им за то, как их инвестиции в "ПСЖ" послужили всем французским клубам, например, во время последнего пересмотра телевизионных прав. К тому же, клуб тратит огромные суммы на уплату налогов. Руководители считают несправедливым то, что парижан так много критикуют.

Фонд Qatar Sports Investments в мае 2011 года выкупил 70 процентов акций "ПСЖ". Новые владельцы сделали в клуб большие инвестиции. В частности, катарцы заплатили 222 миллиона евро "Барселоне" за Неймара, сделав бразильского форварда самым дорогим игроком в мире.