Брюно Женезьо: "Лиону" нужно быть смертоноснее в атаке"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо считает, что его команде не хватило реализации моментов в матче чемпионата Франции с "Ниццей" (0:1). Причем в первом круге лионцы также уступили "Ницце".

– В обеих играх мы набрали ноль очков с командой, которая получила в три раза меньше моментов в двух встречах, чем мы в одной, – цитирует AFP Женезьо. – Нам нужно быть более эффективными, более смертоносными в атаке. Это нам дорого обходится. По содержанию игры мне жаловаться не на что. Игроки сделали все, что нужно было. Мы прогрессируем все равно. Нужно быть агрессивнее перед воротами и не всегда искать идеальную позицию. Ее не существует. За этот поиск мы наказаны.