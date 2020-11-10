Агент Головина рассказал о его восстановлении после травмы

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с «СЭ» рассказал о процессе восстановления его клиента после повреждения.

— Как у него проходит восстановление после травмы? Когда ориентировочно его можно ждать на поле?

— Точно никто пока не может сказать. Но совсем скоро он должен начать тренироваться в общей группе. По календарю сейчас пауза на сборные, а потом у «Монако» суперпринципиальный матч с «ПСЖ». Мы почти каждый день на связи с руководством клуба, с Олегом Петровым и самим Сашей. Определенно можно сказать, что играть он будет, когда полностью восстановится и будет готов на 100%. Ускорить процесс здесь никак нельзя.

— У Александра непростой год: долгий французский карантин, травма, смена тренера. Как он все это переживает?

— Конечно, у каждого тренера свои требования, есть особенности. Кто-то делает акцент на тактике, кто-то на физике и так далее. Но важно то, что ни с кем никаких проблем у Саши не было. Он находил взаимопонимание со всеми. То же самое и с Ковачем. А относительно травм можно сказать, что от них не застрахован никто. Это часть футбола. (Сергей Федоров)