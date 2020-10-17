10 из 12 случаев заражения коронавирусом в «Монпелье» не подтвердились
«Монпелье» объявил, что игроки и тренеры клуба сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию. У 10 из 12 человек, которые ранее сдали положительные тесты, результаты оказались отрицательными. Таким образом, на карантине сейчас один игрок и один тренер.
Ближайший матч «Монпелье» проведет на выезде против «Монако», встреча запланирована на воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.00 (Мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.