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Новости   //    Футбол   //    Франция

10 из 12 случаев заражения коронавирусом в «Монпелье» не подтвердились

00:56
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«Монпелье» объявил, что игроки и тренеры клуба сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию. У 10 из 12 человек, которые ранее сдали положительные тесты, результаты оказались отрицательными. Таким образом, на карантине сейчас один игрок и один тренер.

Ближайший матч «Монпелье» проведет на выезде против «Монако», встреча запланирована на воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.00 (Мск).

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