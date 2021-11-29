Главные события воскресенья в европейском футболе.

Франция: волевая победа Парижа

«Сент-Этьен» — «ПСЖ» — 1:3 (Буанга, 23 — Маркиньюс, 45+2, 90+1. Ди Мария, 77).

В гостях у аутсайдера парижане выставили максимально атакующий состав с тройкой нападающих и Месси на позиции «десятки». Но это было предсказуемо, а одним из главных событий дня стал выход в стартовом составе Серхио Рамоса. Долго лечившийся испанец наконец-то дебютировал в составе «ПСЖ» и провел первый официальный матч после паузы в шесть месяцев и 23 дня.

Игра же началась ожидаемо — с череды атак лидера, включавшей выход Мбаппе один на один и отмененный из-за офсайда гол Неймара. Но стоило зеленым впервые огрызнуться, и Буанга добил в сетку отраженный Доннаруммой мяч. При этом праздник на «Жоффруа-Гишар» начался только через несколько минут, потребовавшихся ВАР для отмены ошибочно зафиксированного положения «вне игры». Парижане же продолжали транжирить свои шансы, капитулируя перед великолепным Грином.

Messi gets his fifth career 3-assist match, and first for PSG ? ?? ?? ?? pic.twitter.com/pRRkaJ0SLW — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2021

Однако на последней минуте первого тайма арбитр в пограничной ситуации удалил Колоджейчака, и тут же Месси со штрафного выполнил результативный навес на Маркиньюса. Сам Лео не забил, промахнувшись из идеальной позиции в середине второго тайма, однако именно он — первая звезда матча. А передача аргентинца на автора победного гола Ди Марию — магия и почерк гения.

Только даже третий голевой пас Месси на Маркиньюса затмила травма Неймара. Бразилец подвернул ногу, перепрыгивая выполнявшего подкат соперника. Форвард закричал от боли, и сразу стало понятно, что все очень серьезно. Даже смотреть повторы было неприятно. Врачи несколько минут колдовали над голеностопом Неймара, однако поле он покинул только на носилках.

Terrible blessure pour Neymar, sorti en larmes sur civi?re face ? Saint-?tienne. ? pic.twitter.com/D3I7CnAY4r — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021

Точный диагноз пока неизвестен, но в своем Instagram уходивший со стадиона костылях бразилец написал: «К сожалению, эти неудачи — часть жизни спортсмена. Остается поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь, став лучше и сильнее».

Aquela cena que ningu?m gosta de ver... ? Vai dar tudo certo, Ney! ?? #For?aNey



Cr?dito: Le Parisien pic.twitter.com/UAZ2YVEFjl — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 28, 2021

Англия: снежный тур

«Бернли» — «Тоттенхэм» — матч отменен

В Великобритании снегопады. Но, например, в Шотландии это не стало проблемой, и «Рейнджерс» сыграл в Ливингстоне на более-менее нормальном газоне. Снег убрали, и поле окружали только небольшие сугробы.

?? The pitch has been cleared, good to go in Livingston! pic.twitter.com/8vXzVczSlz — Rangers Football Club (@RangersFC) November 28, 2021

А вот в Бернли стихия оказалась сильнее, хотя работники стадиона пытались расчистить газон. Потом ограничились разметкой, но так как снег не унимался, руководство АПЛ приняло решение об отмене матча. Глупо выходить на поле, где можно было за считанные минуты слепить снеговика.

Premier League game between Burnley and Tottenham postponed due to heavy snow at Turf Moor ???pic.twitter.com/lEF6pEoo0d — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 28, 2021

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (Гюндоган, 33. Фернандинью, 90 — Ланcини, 90+4)

В Манчестере тоже шел снег, но до критической ситуация не дошла даже несмотря на то, что непогода усиливалась по ходу первого тайма. Как раз под покровом снежной мглы случилось уже фирменное включение Гюндогана, который разобрался с прострельной передачей лучше, чем штатные форварды.

Но к успехам немца все давно привыкли, тогда как гол снявшего вопросы относительно исхода игры Фернандинью действительно сюрприз. Бразилец не забивал с январского дерби с «МЮ». «Вест Хэм» же отличился слишком поздно, напомнив о своих комплексах, которые не исчезли даже в нынешнем статусе команды из лигочемпионской четверки. Лондонцы не могут победить «Сити» на протяжении 13 матчей. За это время они потерпели одиннадцать поражений при разности мячей 6-35.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Обзор — здесь

Испания: «Реал» уходит в отрыв

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (Я.Эррера, 77)

«Кадис» — «Атлетико» — 1:4 (Лосано, 86 — Лемар, 56. Гризманн, 70. Корреа, 76. Матеус Кунья, 86)

Еще недавно лидировавший «Реал Сосьедад» после поражения от «Эспаньола» пропустил вперед действующего чемпиона. Баски не смогли пробить блестящего Диего Лопеса, который лидирует в ла лиге как по количеству сэйвов, так и по проценту отраженных ударов. Голкипер точно заслужил улыбку фортуны, когда хитро закрученный Янузаем мяч попал в перекладину. В свою очередь Алекс Ремиро отразил удар в центр штрафной — на забившего с подбора решающий гол венесуэльца Эрреру.

Что касается «Атлетико», то в Кадисе мадридцы за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ, но потом разорвали оборону хозяев. Единственная локальная неприятность «матрасников» — курьезный гол в ворота Облака, который впрочем, никак не сказался на результате. В команде Диего Симеоне по два результативных балла заработали двое: частично реабилитировавшийся за промах в концовке игры с «Миланом» Матеус Кунья и Гризманн. Француз поражал ворота 33 команд, с которыми он встречался в испанском чемпионате, а не огорчал он только свой нынешний клуб.

«Реал» — «Севилья» — 2:1 (Бензема, 33. Винисиус Жуниор, 87 — Рафа Мир, 12)

Неделю завершил главный матч тура между лидером и одним из его ближайших преследователей. У севильцев, как известно, давний комплекс «Сантьяго Бернабеу», однако в первом тайме об этом ничто не напоминало. Скорее наоборот, ведь команда Хулена Лопетеги вполне могла выигрывать к перерыву с крупным счетом. Рафа Мир не смог переиграть великолепного Куртуа, перед этим Алаба вынес мяч с линии пустых ворот, а дальний удар Окампоса пришелся в перекладину.

Тем не менее, вопреки логике «Реал» отыгрался буквально на ровном месте. У Эдера Милитау просто не было вариантов развития атаки, и защитник от души приложился со сверхдальней дистанции. А так как Буну этого не ждал, вратарь с трудом перевал мяч в штангу и дал шанс успевшему к отскоку Бензема. Во втором тайме команда Карло Анчелотти забрала инициативу и додавила андалусийцев, у которых в конце матча словно кончился бензин.

Вишенкой на сливочном победном торте стал шедевр Винисиуса Жуниора, который принял мяч на бровке, прошел двух соперников и из-под третьего защитника выстрелил под перекладину. У феноменальной связки Бензема — Винисиус уже 20 мячей (11+9), Куртуа совершил очередное чудо на последних минутах, а «Реал» оторвался от второго места на четыре очка.

Италия: поражение «Милана» и голевой пас Мхитаряна

«Милан» — «Сассуоло» — 1:3 (Романьоли, 21 — Скамакка, 24. Кьер, 33, в свои ворота. Берарди, 66)

«Милан» после паузы на матчи сборных удивляет. Приятно — в Лиге чемпионов, где припертые к стенке «россонери» обыграли в Мадриде «Атлетико». Вот только в серии А ситуация прямо противоположная. Для начала случилось первое в чемпионате поражение от «Фиорентины». Теперь команда Стефано Пиоли споткнулась на «Сассуоло», который доказывает, что жизнь без Роберто Де Дзерби существует. Причем черно-зеленые уже с Алессио Дионизи на тренерской скамейке повторили свой апрельский трюк и снова одержали волевую победу на «Сан-Сиро».

А так как два раза снаряд в одну воронку не падает, тут стоит говорить о некой закономерности. Причем в эту теорию вписывается и успех Берарди, который в своем 250-м матче в серии А напомнил, кто его любимый соперник. У лидера «Сассуоло» в пятнадцати играх с «Миланом» уже 10 голов и четыре результативных передачи. Но все же первая звезда дня — сравнявший счет выстрелом в «девятку» Скамакка, который еще и организовал победный гол, записанный на счет Кьера.

Теперь интересно узнать, сколько эмоций отнимет этот успех у черно-зеленой команды. Прошлый раз она выиграла месяц назад в гостях у «Ювентуса», после чего набрала одно очко в трех турах и обретается в середине таблицы в статусе грозы авторитетов.

? Пошла футбольная красота! Пушечная девятка прилетела в ворота «Милана».



Италия балует качественными голешниками ? pic.twitter.com/MgDDOShalm — Матч ТВ (@MatchTV) November 28, 2021

«Рома» — «Торино» — 1:0 (Эбрахам, 32)

Судя по результатам, Жозе Моуринью идеально использовал двухнедельную паузу в чемпионате. За неделю «Рома» выиграла все три матча с суммарным счетом 7:0. Возможно, переломным моментом стала победа, вырванная в прошлые выходные в концовке игры с «Дженоа». Хотя очевидно, что «волкам» в последнее время противостояли команды, объективно уступающие им в классе.

Забавно, что в Италии снова подняли тему сложных отношений Моуринью и Мхитаряна. Якобы армянский полузащитник готов покинуть Рим уже зимой, причем у него вроде бы есть предложения из РПЛ. Только все это не слишком стыкуется с игрой Мхитаряна в последних матчах. Он сделал решающий гол в Генуе, а в воскресенье ассистировал Эбрахаму. Правда, в ключевой атаке стоит отметить и роль Дзаньоло, который остроумно пропустил мяч на английского форварда.

«Наполи» — «Лацио» — 4:0 (Зелиньски, 7. Мертенс, 10, 29. Фабиан Руис, 85)

У неаполитанцев точно есть спартаковский комплекс. Последняя пресс-конференция Лучано Спаллети это только подтвердила, однако в серии А красно-белых нет, и также игравший в Москве «Лацио» на фоне «Наполи» выглядел жалко. Хотя правильнее похвалить хозяев, которые под проливным дождем провели первый тайм столь же вдохновенно, как в свое время Диего Марадона, статую которого торжественно установили на носящем имя великого аргентинца стадионе.

Особенно хорош был лучший снайпер в истории «Наполи» Мертенс, о котором очень тепло отзывался Марадона. Долго восстанавливавшийся после сделанной летом операции на плече бельгиец исполнил очередной шедевр, в касание из-за штрафной по дуге забросив мяч в дальнюю «девятку». Не просто так клуб предлагает 34-летнему ветерану продлить истекающий по окончании сезона контракт, но просит его пойти на понижение зарплаты. Время найти общий язык, а пока все в Наполи счастливы — команда стала единоличным лидером.

Германия: самый грозный гость

«Лейпциг» — «Байер» — 1:3 (Андре Силва, 62 — Вирц, 21. Диаби, 34. Фримпонг, 64)

Итог тура подвел выход на третье место «Байера», который воспользовался субботней осечкой выскочек из «Фрайбурга». Все-таки «Лейпциг» после ухода Юлиана Нагельсманна и ряда лидеров уже не так грозен и не отличается стабильностью. К тому же «быки» лишились поддержки болельщиков, которым из-за коронавирусных ограничений в регионе закрыли допуск на три ближайших матча.

Только далеко не факт, что хозяевам помогли бы полные трибуны. Во-первых, им не удалось справиться со звездами «аспириновых» — Вирцем и Диаби. Во-вторых, у «Байера» в принципе отсутствует гостевой комплекс. В этом чемпионате только Леверкузен не уступал на чужих полях и набрал вдали от дома 15 очков. «Лейпциг» же в концовке упустил шанс возродить интригу из-за нереализованного Собослои пенальти.

A solid display from @Bayer04_EN, as Florian Wirtz, Moussa Diaby and Jeremie Frimpong get the goals to bring that #Bundesliga W home! ??#RBLB04 highlights ?? pic.twitter.com/LT5Rwi8LEf — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 28, 2021

Статистика дня

6 туров не пропускает в голландском чемпионате «Аякс», выдав лучшую сухую серию с 2010 года.

6 голов Арнаутовича за «Болонью» — лучший результат австрийцев в серии А с сезона-1987/88, когда по 9 мячей забили Вальтер Шахнер («Авеллино») и Тони Польстер («Торино»).

6 раз в текущем чемпионате Германии поражали ворота соперника после 90-й минуты футболисты «Айнтрахта».

11 раз с начала года «ПСЖ» позволял соперникам открывать счет в матчах лиги 1. Это худший результат команды с 2012 года.

23 пенальти в матчах лиги 1 реализовал капитан «Монако» Бен Йеддер. В этом веке по данному показателю его опережают только Оливье Монтеррюбьо (26) и Златан Ибрагимович (24).

93 гола забыл в АПЛ после 30-го дня рождения нападающий «Лестера» Варди, повторивший рекорд знаменитого Иана Райта.

295 матчей провел в ла лиге нападающий «Бетиса» Хуанми, прежде чем сделал первый в карьере хет-трик.