Кто, если не Бензема? Салах, Мане, де Брейне и еще семь претендентов на «Золотой мяч»

Игроки, которые могут украсть награду у француза.

После последней церемонии «Золотого мяча» критерии для его получения изменились: теперь самую престижную индивидуальную награду в футболе будут вручать по итогам сезона, а не календарного года. По этой причине обсуждение списка претендентов актуально уже сейчас. Безусловно, главным фаворитом является Карим Бензема, но помимо француза есть еще немало достойных игроков.

10. Кристофер Нкунку, 24 года

Кристофер Нкунку. Фото AFP

Нкунку выдал свой лучший сезон за «Лейпциг». В 33 матчах бундеслиги на счету француза 20 голов и 13 голевых передач, а в Лиге чемпионов — семь голов и один ассист. Невероятный взлет хавбека оказался возможен благодаря кропотливой работе с тренерами (а их в «Лейпциге», надо сказать, за последнее время сменилось немало). При Юлиане Нагельсманне Нкунку стал универсальным футболистом: научился выходить на многих позициях в полузащите и атаке — и на месте и «десятки», и «восьмерки» и вингера.

При Джесси Марше улучшил навыки в подыгрыше и в созидании, а также прокачался с физической точки зрения — это видно по ведению единоборств, особенно верховых. С приходом Доменико Тедеско француз удачно закрепился на позиции центрфорварда: Нкунку сильно добавил в завершении, стал острее действовать в штрафной и, наконец, начал использовать свой дриблинг в финальной трети. Неудивительно, что уже сейчас за хавбеком выстроилась огромная очередь из топ-клубов. По данным Fichajes, в борьбе за Нкунку участвуют «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Милан».

9. Эдуар Менди, 30 лет

Эдуар Менди. Фото AFP

На протяжении нескольких сезонов подряд «Челси» страдал из-за провальной игры в воротах Кепы Аррисабалаги. На испанского голкипера возлагали большие надежды, ведь за него были заплачены огромные деньги (80 миллионов евро — рекордная сумма, когда-либо отданная за вратаря). Однако, попав в психологическую яму из-за сильного давления, Кепа не смог из нее выбраться.

Купив у «Ренна» Менди, синие на долгие годы закрыли вратарский вопрос. В его дебютном сезоне «Челси» во многом благодаря сенегальцу выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ попал в топ-4. В этом сезоне Менди продолжает держать высокую планку: забирает весь верх и уверенно играет на линии (71 процент успешных сейвов). В среднем он пропускает меньше гола за игру. Со сборной Сенегала Менди удалось выиграть Кубок Африки, а с «Челси» — клубный чемпионат мира. Да, не самые престижные титулы, но они точно принесут голкиперу очков в копилку в борьбе за «Золотой мяч».

8. Сон Хын Мин, 29 лет

Сон Хын Мин. Фото Reuters

«Тоттенхэм» в последние годы пребывал в серьезном кризисе. После финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 англичане не смогли удержаться на плаву. Ужасное качество игры, интриги с уходом лидеров, недопонимание между руководством и тренерами — все это вгоняло лондонцев в глубокий кризис.

После Маурисио Почеттино, грамотно отладившего систему в условиях небольшого бюджета на трансферы, «шпорами» руководили Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту. Но в связи с тем, что оба исповедуют оборонительный стиль игры, атакующими наработками они практически не занимались. Поэтому тащить команду приходилось двум лидерам — Харри Кейну и Сон Хын Мину. В сезонах-2019/20 и 2020/21 оба форварда забивали больше всех в команде.

Однако к тому времени, когда «шпор» возглавил Антонио Конте, Кейн переживал спад, так как долго не мог смириться с сорвавшимся трансфером в «Сити» и тяжело набирал форму. Поэтому на первый план вышел Сон. Кореец проводит лучший сезон в составе «Тоттенхэма»: на данный момент нападающий оформил 21 гол и семь ассистов в 33 матчах АПЛ — он принял участие в больше чем 40 процентах всех голов в «шпор» в чемпионате. Если форвард продолжит играть так же зрелищно, то у корейца будут реальные шансы получить «Золотой мяч».

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал

7. Лука Модрич, 36 лет

Лука Модрич. Фото Reuters

«Реал» Карло Анчелотти — уникальная команда. Мадридцы вступили в сезон без серьезных трансферов (не считая подписание Давида Алабы свободным агентом) и не поработали над усилением глубины состава.

Поэтому гнать команду вперед продолжили старые лидеры. Один из них — Лука Модрич. Хорват, которому в сентябре стукнуло 36 лет, продолжает накручивать всех в центре поля. Иногда хавбек опускается вниз и разыгрывает мяч из глубины, но чаще располагается в максимально высокой позиции и раздергивает оборону противника своими рывками с мячом и шикарными передачами разной длины.

Реактивное движение Модрича по всей середине поля компенсирует изъяны в командной структуре «сливочных» и позволяет сосредотачивать силы на половине поля противника. «Реалу», который находится сейчас в процессе перестройки, необходим человек, который бы отвечал как за продвижение мяча, так и за игру между линий, при этом не теряя выносливости на протяжении всего матча. Модрич как раз такой.

Во многом благодаря ему «Реал» так спокойно прошел весь чемпионат, в итоге выиграв ла лигу, а также дошел до финала Лиги чемпионов через довольно сложную сетку плей-офф. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч» за выдающуюся игру на чемпионате мира. В этот раз он снова в числе реальных претендентов.

6. Фил Фоден, 21 год

Фил Фоден. Фото Reuters

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы долгие годы шел к доминированию на мировой арене и в этом сезоне оказался максимально приближен к идеалу. С любым соперником «горожане» стараются играть в свой футбол: контролировать мяч и территорию, зажимать противника на чужой половине поля с помощью прессинга, выводить друг друга на ударные позиции с помощью четко расчерченных атак и так далее.

Создавать этот стиль Гвардиоле помогает его любимчик — Фоден. «Этот парень растет. Он каждый раз делает шаги вперед. Его влияние на нашу игру сейчас огромно. Он агрессивен без мяча и становится серьезным игроком. Есть парни, которых не остановить в 19-20 лет. Некоторые и в 29-30 не становятся такими. Прямо сейчас, особенно в последних играх, Фил становится таким важным игроком. У чужих ворот он оказывает серьезное влияние на игру», — восхищался хавбеком тренер.

В отличие от своих звездных партнеров, у Фодена очень скромные показатели — его действия сложно как-то описать статистикой. Главные умения англичанина заключаются в том, чтобы грамотно перемещаться по полю, используя чувство пространства и времени, вытягивать на себя соперников, освобождая зоны для партнеров, и давать им возможность для забеганий. Эта едва заметная работа приводит к тому, что «Сити» быстрее передвигает мяч и старается делать это как можно вертикальнее. Да, Фодену, как и всей команде, пока немного не хватает прагматизма, но за свой труд на дистанции он точно заслужил быть отмеченным наградой.

5. Роберт Левандовски, 33 года

Роберт Левандовски. Фото Reuters

«Золотой мяч» — настоящая драма для Роберта Левандовски. Он должен был получить его еще в позапрошлом сезоне, когда в чемпионате Германии оформил 38 голов в 31 матче и выиграл с «Баварией» пять трофеев за год, но France Football отменил вручение награды из-за пандемии.

Следующий сезон Левандовски провел еще лучше, забив в бундеслиге 41 мяч и отдав 7 ассистов. Правда, в этот раз поляка подвели его команды — «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов еще в четвертьфинале, а сборная Польша на чемпионате Европы не смогла выйти даже из группы. Во многом поэтому в гонке за «Золотой мяч» Лео Месси, взявший со сборной Аргентины Кубок Америки, опередил Левандовски.

Однако в этом году критерии оценки изменятся: в первую очередь будут учитываться индивидуальные достижения, а титулы будут вторым по важности аспектом. С учетом того, что результативность Левандовски все так же высока (38 очков по системе «гол+пас» в 34 матчах бундеслиги), у поляка есть все шансы побороться за награду.

4. Винисиус Жуниор, 21 год

Винисиус Жуниор. Фото Reuters

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» четыре года назад. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Многие специалисты считали, что это неоправданно много за 17-летнего паренька, и в первое время их опасения подтверждались.

Было видно, что бразильцу сильно не хватает опыта — подходя к штрафной, Жуниор терялся и не понимал, как распоряжаться мячом в той или иной ситуации, поэтому зачастую либо по глупости терял его на дриблинге, либо был вынужден отходить назад, и вся острота спадала. Все изменилось в этом сезоне.

С приходом в команду Карло Анчелотти Винисиус преобразился — стал спокойнее и увереннее забегать за спину защитниками, научился отдавать передачи под удар и видеть партнеров в штрафной, а самое главное — вовремя расставаться с мячом. В чемпионате Испании на счету вингера 17 голов и 10 голевых передач, а в Лиге чемпионов — три забитых мяча и шесть ассистов. Если бразильцу удастся зажечь и в финале с «Ливерпулем», то он станет одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

3. Кевин де Брейне, 30 лет

Кевин де Брейне. Фото Reuters

«Манчестер Сити» — команда, которая не зависит от конкретных игроков. Гвардиола выстроил систему, при которой каждый футболист может заменить каждого — именно по этой причине «горожане» так хороши на длинной турнирной дистанции.

Однако в составе «Сити» есть игрок, умеющий соорудить гол и без всяких комбинаций. Речь, конечно, про Кевина де Брейне. Лучшие качества бельгийца — дальние удары, передачи любой длины (в том числе и со стандартов), игра на подборе и стартовые рывки. Он — своеобразный джокер англичан: когда не идет игра, они отдают хавбеку мяч, и тот благодаря своему высокому футбольному интеллекту буквально в одиночку конструирует атаку.

Да, такой футбол де Брейне показывал и в прошлом сезоне, однако в текущей кампании его влияние на команду сильно возросло. Он — лучший в «Сити» по голам, по передачам под удар, ключевым передачам, ударам за игру и созданным голевым моментам и второй по ассистам. Бельгиец, формально будучи привязанным к позиции левой «восьмерки», при необходимости перемещается и на место вингера, и «десятки», и даже ложной «девятки». В схеме, при которой «Сити» зачастую играет без ярко выраженного нападающего, роль де Брейне является ключевой.

1-2. Садио Мане, 30 лет; Мохаммед Салах, 29 лет

Мохаммед Салах и Садио Мане. Фото Reuters

Трио «Ливерпуля» в атаке Салах — Фирмино — Мане стало одним из лучших в истории футбола. Юрген Клопп, который большое количество времени уделял индивидуальной работе с каждым из форвардов, прокачал их как в техническом плане, так и в тактическом.

Со временем немного сдал Фирмино (хотя по-прежнему выполнял огромный объем работы в прессинге и подыгрыше), и на первый план вышли Мане и Салах. И для египтянина, и для сенегальца «Ливерпуль» стал первым топ-клубом, в котором у них получилось добиться всеобщего признания.

В этом сезоне вингерам удалось переключить внимание со всех давно известных звезд на себя. Особенно хорош Салах — 22 мяча и 13 голевых передач в 34 матчах АПЛ. Но Мане тоже не отстает — 15 голов и два голевых паса в 33 играх чемпионата. Плюс победа на Кубке Африки и выход Сенегала в финальный турнир ЧМ-2022. Если «Ливерпуль» возьмет Лигу чемпионов и сделает квадрупл, то шансы кого-то из них потеснить Бензема станут более чем реальными.