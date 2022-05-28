«Смотрели с Хвичей последний матч «Рубина» — он очень расстроился вылету в ФНЛ». Интервью президента «Динамо» Батуми

«СЭ» обстоятельно пог оворил с владельцем клуба, где зажигают Кварацхелия и экс-звезды РПЛ.

В среду в Батуми прошел матч лидеров чемпионата Грузии — местное «Динамо», действующий чемпион и лидер, принимало «Самгурали» из Цхалтубо. Игра была бешеная, все бежали в атаку с первой и до последней секунды — уже на 18-й минуте счет был 2:2, а закончился матч суперрезультативной ничьей 4:4. Все мячи у батумцев забили люди, знакомые нам по РПЛ, — дубль на счету недавней звезды «Рубина» Хвичи Кварацхелии, по голу забили бразилец Фламарион (экс-«Ротор») и Зурико Давиташвили (ранее — «Рубин», «Ротор» и «Арсенал»). У Хвичи в 11 матчах — уже восемь голов, и в списке снайперов он уступает только Фламариону.

Атмосфера на открытом совсем недавно, в октябре 2020 года, компактном 20-тысячнике «Аджарабет-Арена» — роскошная. С момента приезда Кварацхелии арена почти заполнена на каждом матче и не молчит ни секунды. А что творится, когда хозяева забивают! Рев стоит такой, что мало с чем в мире это можно сравнить. Посмотрите, как Хвича при 3:3 реализовывал заработанный им же пенальти и как на это реагировала арена, — и все поймете. Ему там между Казанью и Неаполем точно не скучно. И футбол в Грузии — такой, как мы его себе представляем: веселый, техничный и атакующий. Тот самый, из которого Кварацхелия родом.

В начале июля батумцам, в 2021 году впервые в истории выигравшим чемпионат Грузии, предстоит дебют в квалификации Лиги чемпионов. А почти месяцем ранее мы говорим о Хвиче, недавно завершившем здесь карьеру Джано Ананидзе, других известных футболистах из Батуми и феномене этого клуба с Арчилом Беридзе, президентом и владельцем «Динамо», главой крупнейшей строительной фирмы столицы Аджарии.

Самая большая зарплата в грузинском футболе — не у Хвичи, а у Фламариона

— В вашей команде играет целая группа футболистов, хорошо известная по выступлениям в РПЛ, — недавно в «Динамо» перешли Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, ранее у вас был Джано Ананидзе, а бразилец Фламарион — лучший снайпер чемпионата. Как вам удалось их всех приобрести? — спрашиваю Беридзе.

— Фламарион нам и принадлежал, а в «Ротор», где провел хороший сезон, уходил в аренду. А в Батуми все эти игроки шли потому, что знали: «Динамо» сейчас — лучший клуб Грузии. Конечно, взять их было очень непросто, мы для этого много трудились. Большая заслуга в этом принадлежит агенту всех четверых — Мамуке Джугели. Мы давно сотрудничаем, и хочу отдельно поблагодарить его за помощь в их приобретении. Думаем, что благодаря таким отношениям с ним мы получим еще много отличных игроков.

— Персонально приезд Хвичи стал большой сенсацией. Казалось, следующим пунктом его назначения сразу станет один из топовых европейских чемпионатов.

— На это в первую очередь повлияли события на Украине. Во время одного из разговоров с Мамукой мне пришла в голову идея его перехода в «Динамо», и мы начали работать над ее реализацией. В итоге все получилось, и мы приобрели классного футболиста. После мартовских матчей за сборную он остался в Грузии и сейчас в каждом матче доказывает свой уровень.

— Вы сохранили ему ту же зарплату, что у него была в «Рубине»?

— Конечно, нет. Для грузинского клуба такая сумма неподъемна. Но по меркам Грузии мы платим Хвиче большие деньги.

— У него самая большая зарплата в грузинском футболе?

— Нет. Самая большая — у Фламариона, с которым заключили долгосрочный контракт. Не только с Хвичей — с тем же Зурико тоже нелегко было подписать соглашение, для Грузии это топ-футболист. Недаром по итогам 2020 года он вошел в число 50 самых талантливых молодых игроков Европы.

Лучший бомбардир клуба Фламарион. ФК «Динамо» Батуми

— Как вам удалось добиться того, чтобы Хвича не временно перешел в «Динамо» благодаря разрешению от ФИФА и УЕФА, а разорвал контракт с «Рубином» и пополнил «Динамо» в качестве свободного агента? И получит ли что-то «Рубин» от «Наполи»?

— Такой трансфер — результат договоренности Хвичи, Мамуки и «Рубина». С нами уже с самого начала было согласовано, что он будет переходить свободным агентом. Я не вмешивался в процесс этих переговоров, потому что никогда не лезу не в свою епархию. Нашей целью было привезти Хвичу в Батуми, и мы ее с блеском выполнили. Каким путем — для меня не имело большого значения. Подробности наших договоренностей мы никогда публично не афишируем. Это секрет фирмы! (Улыбается.)

— Вам наверняка хочется, чтобы Хвича сыграл за «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

— Хотя бы первую игру. Это моя очень большая мечта (чтобы попасть в групповой турнир ЛЧ, батумцам надо пройти четыре квалификационных раунда, в ЛЧ — три, в Лигу конференций — два. — Прим. И.Р.). Мы с агентом Хвичи через неделю отправляемся в Неаполь, и там все решится. Верим, что сможем договориться, поскольку футболист может в квалификации еврокубков сыграть за один клуб, а в групповом турнире — уже за другой.

— Президент «Наполи» Де Лаурентис несколько недель назад подтвердил, что Кварацхелия летом точно перейдет в клуб. Когда состоится подписание контракта и на сколько лет он будет рассчитан?

— Контракт уже подписан. Недавно представители «Наполи» приезжали в Батуми. Официальной информации об этом еще не было, а вся она — о сроках и деталях трансфера — появится, когда Хвича поедет в Неаполь.

Хвича Кварацхелия. ФК «Динамо» Батуми

Кварацхелия поднял посещаемость домашней арены «Динамо» на 30 процентов

— Я удивился, что на большинство домашних матчей тбилисского «Динамо» сейчас почти никто не ходит. На игре с «Дилой» из Гори, когда встречались второе и третье места, на 55-тысячном красавце стадионе имени Пайчадзе было человек двести — только фанаты с обеих сторон.

— «Динамо» — самый титулованный клуб Грузии, и мне бы не хотелось рассуждать о его проблемах.

— Я о другом. На следующий матч, «Динамо» (Тбилиси) — «Динамо» (Батуми), пришло 20 тысяч тбилисцев. Кого ни спросишь, все отвечали: на Хвичу!

— Да, Хвича очень поднял и посещаемость матчей чемпионата Грузии, и его уровень. У нас в Батуми благодаря ему на трибуны точно стало ходить на 30 процентов больше людей! Даже футболисты команд из других городов говорят, что из-за его приезда и такого количества болельщиков выходят на поле с совершенно другой мотивацией.

Хотя в Батуми люди и раньше ходили на футбол. Когда до открытия нового стадиона мы играли на базе, вместимость стадиона там была 1600 человек. Тем не менее все время на матчи приходило от пяти до восьми тысяч!

— Каким образом?

— Сидели на заборах, деревьях, осветительных мачтах. Даже не могу представить, что бы творилось, если бы Кварацхелия пришел в команду уже тогда. Но всему свое время, и сначала у нас появился отличный 20-тысячный стадион, а потом — Хвича.

— У Хвичи — поразительная популярность. За счет чего она пришла — только за счет сборной? Парню ведь всего 21 год, и в Грузии до отъезда в «Рубин» он играл очень мало.

— В первую очередь, конечно, повлияла игра за сборную. Он забивал Испании, Швеции, Греции. Не зря же его высмотрели скауты «Наполи» и он перейдет в эту именитую команду. Не думаю, что на это могли так уж сильно повлиять выступления в Казани. Хотя очень много грузинских болельщиков смотрело матчи «Рубина» из-за Хвичи. Точных цифр не назову, но достаточно было зайти на страницы казанского клуба в соцсетях во время его матчей, чтобы все понять. Внимание было огромным!

— На матче динамовских команд Тбилиси и Батуми поразило и то, что после игры на поле стадиона имени Пайчадзе в столице Грузии на поле выскочили все 20 тысяч. И до того игра прерывалась из-за того, что болельщикам хотелось сфотографироваться с Кварацхелией и они выбегали на поле. Ожидали такого?

— Думали, что чуть-чуть может такое быть, но, конечно, не в такой степени.

— В Батуми подобное тоже случается?

— Попытки были, но мы очень внимательно за этим следим, потому что штрафы от лиги предусмотрены очень большие. Все время предупреждаем болельщиков, что за такие нарушения следующие матчи мы можем играть без зрителей. Благодарны нашим болельщикам, что они это учитывают и держат себя в руках.

— Глядя на такую популярность игрока, думаю о том, что у вас есть возможность сделать немалые деньги на продаже футболок батумского «Динамо» с фамилией и 20-м номером Кварацхелии. Вы ею пользуетесь?

— Для этого с нетерпением ждем открытия нашего фан-шопа. Думаем, что до первого домашнего матча квалификации Лиги чемпионов (он состоится в первой половине июля. — Прим. И.Р.) сделаем это. Футболки Хвичи уже заказаны, и они составят большую часть продукции, которая там будет. Пока есть маленький магазинчик у стадиона, в котором перед играми атрибутика продается, но, конечно, нам нужно гораздо большее.

— Зурико Давиташвили, пришедший недавно из тульского «Арсенала», может надолго задержаться в Батуми?

— Постараемся, чтобы этот сезон он полностью провел в батумском «Динамо» (в Грузии чемпионат проходит по системе «весна — осень». — Прим. И.Р.). У него заключен двухлетний контракт с нами — как, кстати, и у Хвичи.

— Как отнеслись к решению Джано Ананидзе завершить карьеру в 29 лет по ходу нынешнего сезона?

— В последнее время Джано после перенесенного ковида очень хорошо тренировался и уже был в форме, но проклятые травмы опять его настигли, так и не дав ему играть. Мне очень жаль. Благодарны Джано, который сам родом из Батуми, и он всегда будет нашим любимым футболистом. Сейчас он находится в Тбилиси, но мы обязательно поговорим с ним о том, чем он будет заниматься дальше, и хотим ему в этом помочь.

— Вы же наверняка знали, что берете травмированного футболиста.

— Да, но главный тренер (Георгий Гегучадзе. — Прим. И.Р.) настолько ему доверял, что пошел на такой риск. Джано успел сыграть восемь матчей, из которых один — в стартовом составе.

— Он ведь из «Ротора» сам ушел, сказав, что здоровье не позволит ему играть. В Волгограде, помню, приятно удивились его благородству — игрок мог спокойно получать зарплату и лечиться.

— Да, а потом Джано сделал операцию, и казалось, у него со здоровьем все налаживается. Но вдруг случилась другая травма, которая и привела к его решению закончить карьеру игрока.

Зурико Давиташвили. ФК «Динамо» Батуми

В середине 80-х подавал мячи на домашних матчах «Динамо» (Батуми) в чемпионате СССР

— До вашего прихода в батумское «Динамо» в 2019 году у клуба никогда не было больших результатов и амбиций. У вас они имелись изначально?

— Потому мы и пришли, чтобы эти амбиции появились (смеется). У меня с детства была мечта, что я буду важным человеком для «Динамо» (Батуми) — футбольной команды моего родного города. Или спонсором, или директором, или президентом. И эта мечта сбылась!

— Вот прямо так — что директором или президентом?

— Мечтать же не запрещается. И я мечтал! В детстве лет пять подавал мячи на матчах батумского «Динамо». Занимался в футбольной секции при команде — восемь лет до окончания школы. Серьезного футболиста из меня не вышло — но вышел, как говорят люди, хороший организатор, менеджер (улыбается).

Не забуду, как «Динамо» (Батуми) в 1984 году вышло из второй в первую лигу чемпионата СССР, и это стало большим событием для города. Команда играла против «Кузбасса» из Кемерова, шел проливной дождь, и я подавал мячи. Был мокрый до нитки — но ощущал счастье и гордость!

— Как возглавили клуб?

— В 2017 году «Динамо» вылетело в первую лигу чемпионата Грузии, и у клуба были очень большие финансовые проблемы. Негде было ни тренироваться, ни играть, и вообще клуб стоял перед выбором — быть или не быть. Он был очень близок к тому, чтобы прекратить существование, и надо было что-то придумать.

И тогда мы с моим другом и партнером, который два года спустя, к огромному сожалению, погиб в автомобильной катастрофе, поговорили и решили, что если мы любим наш город, то надо этот клуб взять. Футбол — мое самое большое хобби, и мы с энтузиазмом взялись за дело. Сейчас продолжаем его с сыном моего партнера.

И вы видите, в каком положении находится «Динамо» (Батуми). Сначала клуб вернулся в элитный дивизион, потом дважды подряд взял серебряные медали, а в прошлом году впервые в истории стал чемпионом Грузии. И это еще далеко не все. Думаю, мы добьемся того результата, которого ждет и город, и вся Грузия.

— Какого же?

— Мы хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов или Лиги Европы. Пока только тбилисское «Динамо» в 2003 году один раз выступало в групповом турнире Кубка УЕФА.

— «Динамо» — частный клуб и он находится у вас в собственности?

— Юридически — да. Но я всегда говорил, что это не мой личный клуб, а клуб города. И останется таким всегда. «Динамо» принадлежит всем нашим болельщикам, которые ходят на матчи или смотрят их по телевизору. Это команда всего Батуми и всей Аджарии.

— В прошлом году «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Грузии. Такая задача ставилась еще до сезона или сформировалась по его ходу?

— До сезона. После двух серебряных медалей подряд решили, что время уже настало.

— Вознаградили команду по-царски?

— Роскоши не было, но премиальные выплатили очень солидные. Сумму не назову.

— Могли представить, что результаты придут так быстро?

— Конечно, не могли. Но все сотрудники клуба работали для этого каждый день с утра до ночи. И я знал, что однажды этот результат придет. У нас с 2018 года еще в первой лиге появился пятилетний проект, последний год которого сейчас как раз идет. Он предусматривал, что к его концу мы станем средней командой высшей лиги чемпионата Грузии.

Но вышло так, что стали лучшей. Очень рад этому, и нам очень помогали руководство города и региона, болельщики. Мы — одна семья и сделали это вместе. И, повторяю, у нас получится еще больше! Тем более что у нас только что появился новый спонсор — компания из Китая, с помощью которой мы сможем развиваться еще быстрее.

— 20-тысячный отличный стадион, на котором вы с позапрошлого года играете, строила ведь администрация Аджарии?

— Да, он был построен на деньги из республиканского бюджета. Но с нами советовались по всем нюансам, все время показывали, что и на каком этапе находится. Для строительства привлекли ту же компанию, которая строила «Донбасс-Арену» в Донецке. Стройка обошлась всего в 154 миллиона лари, то есть около 50 миллионов долларов. Всего две с половиной тысячи долларов за одно посадочное место!

— Это не Россия с ее мегастройками за немыслимые деньги к ЧМ-2018.

— Точно. Я был на двух матчах чемпионата мира — на «Фиште», где играли Россия с Хорватией, и в «Лужниках» на полуфинале Хорватия — Англия. Когда мне говорили, во сколько обошлись эти стадионы, — за голову хватался! Наслышан и о том, что творилось вокруг строительства арены в Санкт-Петербурге — сколько раз переносили сроки, меняли проекты... Здесь все происходило максимально прозрачно. Стадион построили за два года. А было бы и еще быстрее, если бы не пришлось менять газон. Так бы все закончили за год и восемь месяцев.

Футболисты «Динамо». ФК «Динамо» Батуми

35 лет назад влюбился в «Милан» из-за ван Бастена и Гуллита

— Вы 35 лет болеете за «Милан». Почему именно за него?

— Потому что с детства очень любил Марко ван Бастена и Руда Гуллита. Когда я впервые стал осознанно смотреть футбол, сразу же влюбился в них, а они тогда играли в «Милане». И, конечно, в сборной Голландии — помню, какой фантастический гол Ринату Дасаеву ван Бастен забил в финале чемпионата Европы 1988 года.

Неравнодушие к «Милану» сохранилось навсегда, и мне повезло вживую посмотреть около пятидесяти его матчей. Самый запоминающийся был не на «Сан-Сиро», а в Стамбуле, когда в легендарном финале Лиги чемпионов «Милан» вел у «Ливерпуля» — 3:0, но проиграл в серии пенальти. Конечно, очень расстроился, но матч все равно был выдающийся. А теперь очень рад чемпионству «Милана», первому за 11 лет. Но намного больше рад чемпионству «Динамо», которое для меня сейчас все!

— Нет ли у вас желания завязать партнерские отношения между батумским «Динамо» и «Миланом»?

— Когда мы в 2020 году открывали новый стадион в Батуми, до последнего шли переговоры о том, что матч открытия будет как раз между двумя этими командами. К сожалению, помешала пандемия. Также смотрели академию миланского клуба, организовывали в Батуми детский лагерь «Милана». Связи есть, но мы пока в первую очередь думаем о другом — о развитии своей инфраструктуры. Только так мы со временем можем стать сильной европейской командой, и обязательно этого достигнем!

— Наверняка миланская майка Кахи Каладзе, ныне мэра Тбилиси, у вас имеется.

— Конечно. И не только Каладзе, но и Шевченко, и Кака... На прощальный матч Каладзе ветераны «Милана» же как раз приезжали в Тбилиси. А я еще, помимо инфраструктуры «Милана», ездил и в «Аякс», и в «Атлетико».

Дело в том, что в следующем году мы должны закончить строительство и запустить новую академию батумского «Динамо». По максимуму взяли от академии «Аякса». Пока до этого далеко, но, когда строительство закончится, будем ее маленьким аналогом.

— С кем-то из российских клубов у вас есть дружественные отношения?

— В прошлом году мы играли в еврокубках, и нам перед выездным матчем с БАТЭ помог с чартером казанский «Рубин». Спасибо ему!

— Кстати, как Хвича, бывший игрок «Рубина», отнесся к недавнему вылету клуба из РПЛ? Разговаривали ли вы об этом?

— Разговаривали. Он очень расстроился. Во время последнего матча с «Уфой» мы сидели в клубе с его агентом. А последние 15 минут смотрели игру и вместе с Хвичей. В том числе и этот незабитый пенальти на последних секундах... Надо было видеть его эмоции.

— У вас в последнее время эмоции гораздо более позитивные. Есть такая цель, чтобы «Динамо» (Батуми) превратилось в грузинскую «Баварию» и выиграло много чемпионатов подряд?

— Какой президент клуба об этом не мечтает? (Улыбается.) Еще как! И верю, что это возможно.

— Ваша сборная так пока ни разу в истории и не дошла до финальных стадий чемпионатов мира и Европы. Насколько болезненно в Грузии восприняли, когда ваша национальная команда проводила стыки за право попасть на Евро-2020 с Северной Македонией и, сыграв вничью на выезде, уступила 0:1 дома?

— Это до сих пор очень болезненная тема для всех нас. Словно не судьба нашей сборной тогда была попасть на Евро — тот же Хвича прямо перед игрой заболел (ковидом. — Прим. И.Р.), и ему не позволили сыграть. Тогда, кстати, игроков из «Динамо» (Батуми) в списке вызванных было два-три, а теперь на июньский сбор — уже восемь!

— А видите ли шанс, чтобы грузинский футбол вернулся на те позиции, где был в советские времена, когда выигрывал Кубок обладателей кубков 1981 года, а в Кубке чемпионов двумя годами ранее громил мощнейший «Ливерпуль»?

— Не просто шанс — так должно быть! К нам в клуб часто приезжает делать репортажи автор голов и «Карл Цейсс» в финале Кубка кубков, и «Ливерпулю» Владимир Гуцаев — наш выдающийся футболист, у которого сейчас самое рейтинговое футбольное шоу в Грузии. Помню, как он забивал англичанам при 90 тысячах зрителей и тбилисское «Динамо» выигрывало — 3:0, и думаю, что это время обязательно вернется.

У нашего футбола было очень много проблем, прежде всего экономических и инфраструктурных, но сейчас мы постепенно поднимаемся. Взять, например, «Динамо» (Батуми) — всего пять-шесть лет назад у клуба не было своего поля, и мы проводили домашние матчи в соседнем Кобулети. Потом стали играть на базе — причем и тренировки, и матчи приходилось проводить на одном и том же поле. С тех пор ситуация изменилась полностью. Сейчас на наших домашних матчах — абсолютно европейская футбольная атмосфера, и мы строим клуб, который будет ей соответствовать!