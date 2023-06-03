Тренер Гунько, владелец Челоянц, Озбилис и экс-нападающий «Арсенала». Чем примечателен «Урарту», новый чемпион Армении

У команды много связей с Россией.

Болельщики «Спартака» накануне последнего тура РПЛ имеют возможность попраздновать в связи с футбольными событиями в Армении. В пятницу впервые за девять лет чемпионат этой страны выиграл ереванский «Урарту» (в 2019-м переименованный из «Бананца»), где:

1) владелец и президент — бывшее второе лицо «Спартака» после Леонида Федуна Джеван Челоянц;

2) главный тренер — воспитанник школы «Спартака» 1976 года рождения (в одной команде с Егором Титовым), чемпион России во главе дубля «Спартака» и экс-главный тренер первой команды Дмитрий Гунько;

3) главная звезда, как они говорят, местный Месси — экс-спартаковец Араз Озбилис, в пятницу отдавший золотой голевой пас;

4) в команде — целый набор российских футболистов: вратарь Александр Мелихов (арендован у «Ахмата), вингер Олег Поляков (годы карьеры в ФНЛ), нападающие Максим Майрович (чемпион Европы U17 2013 года) и Леон Сабуа (перешел свободным агентом из «Краснодара»).

Арас Озбилис. Фото ФК «Урарту»

Меньше месяца назад «Урарту» с Гунько также выиграл Кубок Армении, то есть сделал дубль. Последний раз кубковый турнир клуб выигрывал семь лет назад, еще будучи «Бананцем».

2 июня в предпоследнем туре состоялся очный матч двух претендентов на золото — «Пюника» и «Урарту». Будущий чемпион опережал соперника на два очка, но в последнее время терял много очков и в прошлом туре, когда все было в его руках, проиграл «Алашкерту» — 2:3. Причем горел 0:3 по ходу матча.

«Пюник», впрочем, и сам в добавленное время еле свел вничью матч с ереванским ЦСКА, но тревоги в стане «Урарту» было много. По соотношению личных встреч (в Армении играют в четыре круга) «Урарту» устраивали две ничьи в двух последних турах. Но команда решила все досрочно.

А еще в «Урарту» есть человек из... лондонского «Арсенала». Форвард 30 лет от роду Яя Саного, находившийся на «Эмирейтс» четыре года, но сыгравший за «канониров» всего 11 матчей. Потом были еще три игры за «Аякс», а между ними — травмы, травмы, травмы. Регулярно этот француз играл только за «Тулузу» — и вот теперь желание перезапустить карьеру привело его в Армению. Впрочем, дебютировал Саного лишь в прошлом туре — и при 0:3 забил два «Алашкерту».

Дмитрий Гунько. Фото ФК «Урарту»

Интересно, что еще один экс-игрок «Аякса», Озбилис, перешел в «Урарту» полсезона назад как раз из «Пюника», где после трех «крестов» оказался не особо нужен. А в новой команде у него открылось очередное дыхание. Чемпионское. Победный мяч с его передачи на 90+3-й (!) минуте забил украинец Евгений Цимбалюк.

Очень рад за Диму Гунько, интеллигентного и умного парня, с которым познакомился и сделал интервью на сборах в Эмиратах еще в 2013 году. Ему не повезло взять «Спартак» после скоропалительной отставки Карпина весной 2014-го, и тот неудачный отрезок тормознул его карьеру. Надеюсь, теперь она пойдет вверх.

Знаком и с Челоянцем — ярким, эффектным, по-настоящему любящим футбол, «Урарту» и «Спартак» человеком. Рад за него и за его клуб. С чемпионством!