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Сегодня, 16:00

Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Ни одного трофея за полгода.

31 мая в Саудовской Аравии завершился сезон. Чемпионом стал «Аль-Иттихад», он же выиграл Суперкубок страны, а обладателем Кубка стал «Аль-Хиляль». «Аль-Наср», куда зимой перебрался пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, остался ни с чем: второе место в лиге и вылеты в полуфиналах Кубка и Суперкубка страны.

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Сам португалец провел внешне неплохие полгода: 14 забитых мячей и 2 голевые передачи в 19 играх — разве плохо? Роналду приехал в Саудовскую Аравию лишь в январе, но успел финишировать в топ-5 лучших бомбардиров лиги — в большинстве случаев футболист с подобными результатами значительно влияет на результаты команды и помогает ей победить. Но это не тот случай.

Хотя не совсем так. Влияние Роналду на игру «Аль-Насра» действительно велико, только оно негативное. В январе новая команда Криштиану лидировала в саудовской лиге и все еще надеялась взять оба кубковых трофея, но к концу сезона «Аль-Наср» остался без титулов. Важно упомянуть, что Роналду полностью отыграл каждый из четырех матчей, в которых его команда проиграла.

Примитивное сравнение ключевых показателей «Аль-Насра» во всех матчах этого сезона показывает, что без Роналду команда чувствовала себя намного лучше: она набирала больше очков, чаще побеждала, реже проигрывала и была результативнее. Единственный весенний матч без мировой звезды «Аль-Наср» выиграл: заключительную встречу сезона с «Аль-Фатехом» Роналду пропускал из-за мышечного повреждения, а его команда победила 3:0.

В чем могут быть причины таких контрастных результатов? Одно из самых популярных объяснений — статус самого Роналду. В «Аль-Наср» пришла не просто звезда, а кумир миллионов, в том числе значительной части его новых одноклубников. Чистая психология: ослепленные сиянием Роналду партнеры по команде старались подсобить ему, из-за чего не всегда принимали верные тактические решения.

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От этого предостерегал команду экс-тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия. Еще после дебюта Роналду француз публично предупредил об этом свою команду: «Для наших футболистов очень важно играть как обычно, а не пытаться постоянно отдавать мяч Криштиану».

Спустя три месяца Гарсия был уволен — как сообщали СМИ, причиной его отставки как раз стали разногласия с титулованным португальцем. Замену французу так и не нашли — уже почти два месяца «Аль-Насром» руководит бывший тренер молодежки Динко Еличич. А какой может быть авторитет у такого специалиста?

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото AFP

Показательно, что и в «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду посреди сезона произошли изменения в результатах и игре — португалец покидал «дьяволов», когда те были пятыми в АПЛ с нулевой разницей мячей, а в итоге «МЮ» финишировал на третьем месте, завоевал Кубок лиги и сыграет в финале Кубка Англии. Напомню, что в Манчестере между Криштиану и главным тренером тоже был конфликт, но уход португальца сделал команду Эрика тен Хага лучше.

Что дальше? Многомиллионный контракт Роналду с «Аль-Насром» действует еще два года, и Криштиану уже объявил, что никуда не уйдет: «Я счастлив в «Аль-Насре» и хочу продолжать играть здесь. Я очень хотел выиграть трофей в этом году, но мы не смогли. Сейчас я настроен только позитивно и уверен, что у нас все поменяется, мы идем в правильном направлении. Будем верить в это и продолжать работать вместе. Думаю, что в следующие пять лет наша лига войдет в топ-5 лучших в мире».

Нет сомнений, что и клуб не собирается разрывать контракт или продавать Роналду. Во-первых, это само по себе звучит дико, во-вторых, Криштиану приносит пользу клубу и стране в других сферах. Достаточно сказать, что в известной фотосоцсети число подписчиков «Аль-Насра» за полгода выросло с 800 тысяч до почти 15 миллионов. Роналду повышает узнаваемость и интерес сторонних болельщиков к местному футболу, а также увеличивает шансы Саудовской Аравии принять ЧМ-2030 вместе с Египтом и Грецией.

А результаты в данном случае второстепенны.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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