Месси снова не забил и не пожал руку Почеттино, «Челси» уничтожил «Тоттенхэм», Бензема вытащил «Реал» в лидеры

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: лондонское дерби за синими, ВАР — проблема «Лестера»

«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:3 (Тиагу Силва, 49. Канте, 57. Рюдигер, 90+2)

Лондонское дерби, как и все матчи тура в АПЛ, началось с минуты молчания в память о Джимми Гривзе, но в данном случае церемония получилась особенной. «Тоттенхэм» и «Челси» — два главных клуба в карьере победителя ЧМ-1966 и лучшего бомбардира английских чемпионатов.

«A legend here at #THFC but also at #CFC — one of a kind.»



Jimmy Greaves is remembered at the Tottenham Hotspur stadium before kick-off. ?? pic.twitter.com/tUYK1Re2fn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 19, 2021

Обычно в такие дни кажется, что футбол должен получиться каким-то особенным, однако первый тайм вышел откровенно скучным. «Шпоры» в принципе начали сезон прагматично — с трех побед со счетом 1:0. Потом стало хуже, но «Челси» хозяева засушили настолько, что до перерыва синие в первый раз под началом Томаса Тухеля ни разу за тайм не попали в створ.

Только немец тем и хорош, что умеет оперативно перестраивает игру, и паузы между таймами ему оказалось достаточно. Один удар, другой, и Тиагу Силва открыл счет. Потом случился вынос Дайера с линии своих ворот, однако «Челси» было уже не остановить. Даже Канте, для которого голы совсем не профильная вещь, впервые за почти два года в матчах АПЛ отправил мяч в цель при помощи двух рикошетов. От защитника и штанги.

Несмотря на возвращение в строй Сон Хын Мина, достойного ответа у «Тоттенхэма» не нашлось. Напротив, хозяева чудом избегали третьего гола, и все же пропустили его после шикарного удара Рюдигера. «Челси» — настоящий кошмар «шпор», выигравший у земляков все три матча чемпионата на их новом стадионе. Но главное — команда Тухеля стала лидером чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Ливерпуль» и «МЮ».

«Брайтон» — «Лестер» — 2:1 (Мопей, 37, с пенальти. Уэлбек, 50 — Варди, 61)

У соперника «Спартака» по Лиге Европы есть все основания быть недовольным судейством. Бесспорно, в случае с 11-метровым мяч попал в руку Вестергора, но сложно понять, почему ВАР проигнорировал тот факт, что соперник при подаче углового сначала потянул датчанина за другую руку, и он банально терял равновесие?

А так как и второй тайма начался с пропущенного гола, «Лестеру» пришлось включать режим спасения. Естественно, команду за собой повел Варди, который стал лишь четвертым в истории «лис» футболистом, забившим в их форме 150 мячей. Вскоре гости забили еще дважды, однако оба взятия ворот отменили. Главным неудачником вечера оказался Барнс, в обоих эпизодах забиравшийся за линию офсайда и по мнению судей создававший проблемы вратарю «Брайтона».

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (Бенрахма, 30 — Криштиану Роналду, 35. Лингард, 89). Обзор — здесь

Испания: «Валенсия» 20 минут лидировала в ла лиге

«Валенсия» — «Реал» — 1:2 (Уго Дуро, 65 — Винисиус Жуниор, 86. Бензема, 89)

Даже трудно вспомнить, когда в игре этих команд определялся лидер чемпионата. «Летучие мыши» в многолетнем финансовом кризисе, однако с приходом умеющего выжимать из камня воду Хосе Бордаласа выдали удивительный старт. Об уникальности этого специалиста говорят результаты не только «Валенсии», но и «Хетафе», который после ухода Бордаласа начал сезон с пяти поражений.

В этой же игре тренер качественно справлялся с неприятными сюрпризами, ведь валенсийцы к середине первого тайма из-за травм потеряли двух игроков, включая доросшего до сборной безусловного лидера — Солера. У Куртуа до перерыва было больше работы, чем у открытия сезона грузина Мамардашвили. А так как и во втором тайме ситуация кардинально не поменялась, гол воспитанника «сливочных» Уго Дуро никого не удивил. Бордалас был близок к своей первой победе над «Реалом», но что сделать с такими Винисиусом Жуниором и Бензема?!

Что сотворил Карло Анчелотти с бразильцем — непонятно. Пять голов в пяти турах — это столько же, сколько за предыдущие 69 матчей за «Реал». Да, в воскресенье помог рикошет от защитника, только стоит ли говорить о везении после идеальной подачи на голову Бензема? У француза тоже гол и передача, а Мадрид, не проигрывающий на чужих полях рекордные 18 туров, — единоличный лидер, отменивший валенсийское чудо.

Италия: первое поражение Моуринью, «Юве» опять без победы

«Верона» — «Рома» — 3:2 (Барак, 49. Капрари, 54. Фараони, 63 — Пеллегрини, 36. Илич, 58, в свои ворота).

«Лацио» — «Кальяри» — 2:2 (Иммобиле, 45. Катальди, 83 — Жоао Педро, 46. Кейта Бальде, 62).

Два римских клуба проводили свои матчи в одно время, и синхронно завершили первые таймы с минимальным перевесом. У «Ромы» отличился блестяще выглядящий на старте сезона Пеллегрини, а «Лацио» дожал своего соперника усилиями Иммобиле. Форвард забил в домашних играх уже 4 мяча, и в топ-5 лиг уступает по этому показателю только Левандовски. Это в какой-то степени символично, потому что речь идет о двух последних обладателях «Золотой бутсы».

Такого развития событий стоило ожидать, тогда как другую часть римских сценариев даже специально придумать было сложно. Тем не менее, «волки» и «орлы» довольно быстро оказались в роли отыгрывающихся, а погони в их исполнении получились разными по содержанию и результату. «Лацио» дома спас выстрел Катальди в «девятку». «Рома» же, отыгравшись, получила третий — и уже смертельный удар — от явного претендента на лучший гол тура Фараони. Первое поражение Жозе Моуринью во главе «джалоросси» получилось сенсационным.

«Ювентус» — «Милан» — 1:1 (Мората, 4 — Ребич, 76)

Главное блюдо в Италии приберегли на воскресный вечер, и начался он примерно так, как игры туринцев и миланцев в Лиге чемпионов. Первые размялись на аутсайдере «Мальме», тогда как «россонери» пережили драму в Ливерпуле, от которой до конца, казалось, так и не отошли. «Юве» провел стремительную контратаку в лучших традициях Массимилиано Аллегри. Мората был идеален в завершении и стал автором самого быстрого гола в ворота принципиального соперника за последние 25 лет, когда отличился Антонио Конте.

Мората: забивает гол



Шутки о реализации Альваро: ???



Альваро открыл счет в битве «Ювентуса» и «Милана» — уже на четвертой минуте. Стремительная контратака от ребят Аллегри ? pic.twitter.com/LH4LnIMs8r — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

«Милану» в отсутствие Ибрагимовича и Жиру не хватало остроты в атаке. Вместе с тем было видно, что после перерыва «Старая синьора» играет слишком прагматично, а так как прежнего запаса прочности у команды нет, методично усиливавшееся давление гостей могло принести результат. Так и случилось, а отличившийся при подаче углового Ребич снова показал, сколь качественно он может подменить профильных центрфорвардов. К тому же хорват забил «Ювентусу» в третьем матче подряд. Могло быть и хуже, если бы не сэйв Щенсны в концовке, но «бьянконери» от этого не легче. Позади четыре тура — а них ни одной победы, худший старт с 1961 года, и Аллегри уже не похож на волшебника.

Германия: Холанн догнал Левандовски, «Вольфсбург» больше не лидер

«Боруссия» Д — «Унион» — 4:2 (Рафаэл Геррейру, 10. Холанн, 23, 83. Фридрих, 52, в свои ворота — Крузе, 57, с пенальти. Фольгзаммер, 81)

За красоту в Дортмунде в воскресенье отвечал открывший счет Рафаэл Геррейру. Португалец нанес феноменальный удар с лета в атаке, где ключевую роль сыграл зацепившийся за длинный пас Мален. Собственных голов у голландца пока нет, но, кажется, ему просто сложно вклиниться в интенсивный график Холанна. Оформив дубль, норвежец увеличил темп своей дортмундской скорострельности — 68 голов в 67 матчах! Эффектно перебросив вратаря сложнейшим по исполнению ударом, Холанн на пару с Левандовски с 7 мячами возглавляет список лучших снайперов бундеслиги, а команда Марко Розе сдвинула с третьего места находившийся там несколько часов «Байер».

Stunning goals and a thrilling contest — vintage #Bundesliga action in #BVBFCU! ? pic.twitter.com/Gc2rIkGZkX — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 19, 2021

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:1 (Вегхорст, 70 — Ламмерс, 38)

Неожиданный лидер чемпионата, как кажется, столкнулся с типичными проблемами для немецких команд, не имеющих богатого опыта выступлений на два фронта. После четырех побед «волки» слабо сыграли в Лиге чемпионов против «Лилля», а сейчас потеряли очки и в национальном чемпионате. Хотя, правильнее сказать — приобрели, так как подопечным Марка ван Боммела пришлось отыгрываться. Этого хватило, чтобы сравняться по очкам с «Баварией», однако разность мячей не позволила «Вольфсбургу» вернуться на первое место. Возможно, такой результат был предрешен, так как пять последних матчей «Айнтрахта» завершились вничью.

Франция: «ПСЖ» держит «Марсель» на дистанции

«Марсель» — «Ренн» — 2:0 (Дьенг, 48. Арит, 71)

Хорхе Сампаоли и эмоции — это одно и то же. Начав работу во Франции только в марте, аргентинский специалист уже стал самым недисциплинированным тренером лиги 1. После воскресного матча на его счету четыре желтые и одна красная карточка. И создается впечатление, что сильнее всех эмоции Сампаоли мотивируют Дьенга. У тренера предупреждения в двух матчах подряд, а его сенегальский форвард забил три мяча. Прошлый сезон Дьенг начинал во второй команде «Марселя» — в четвертом по рангу дивизионе французского футбола, но дорос до основы, и до прошлых выходных у него не было результативных матчей на высшем уровне. Получается, за неделю африканца сумел сдержать только «Локомотив» в Лиге Европы, а в чемпионате марсельцы поднялись на второе место.

«ПСЖ» — «Лион» — 2:1 (Неймар, 66, с пенальти. Икарди, 90+5 — Лукас Пакета, 54)

Пока Криштиану Роналду зажигает в Манчестере, в Париже продолжают ждать чудес от Месси. Однако аргентинский кудесник пока не нашел себя и даже испортил гениальный пас Неймара пяткой, не забив из позиции, откуда обычно отправляет мяч в сетку в десяти случаях из десяти.

Прямо сейчас «Лион» побеждает парижан — 0:1. Но Лео мог забивать еще в первом тайме ?



Сначала Неймар сделал красивый пас, но от гола Лео спас вратарь. А потом аргентинцу чуть-чуть не хватило до красоты со штрафного ? pic.twitter.com/vEDg7cL5aF — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

Пенальти, с которого парижане отыгрались, исполнял тоже не Месси, а его давний друг. Но это нормально, учитывая статус Неймара в команде. Только есть вещи, к которым звездному новобранцу «ПСЖ» привыкнуть сложно. Он явно был недоволен заменой уже на 75-й минуте, не пожал протянутую руку Маурисио Почеттино, и на скамейке явно высказал все свои мысли Паредесу.

«ПСЖ» победил, но решающий гол случился после замены Месси ?



Лео не понравилось, что его меняют, и он даже не пожал руку Почеттино. Аргентинцу уже не очень комфортно в Париже? ? pic.twitter.com/7u64ZRPAg0 — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

Только победителей не судят, а успех хозяевам принес как раз один из джокеров — использовавший передачу Мбаппе в компенсированное время Икарди. Париж не позволил ненавистному «Марселю» сократить отставание от первой строчки, но, возможно, соперники станут для главного тренера меньшей проблемой, чем процесс встраивания в состав Месси и распределение игрового времени между слишком большим числом амбициозных футболистов.

Статистика дня

0:4 — самое крупное домашнее поражение ПСВ в голландском чемпионате. Такое случалось в 1965 и 1989 году, и повторилось сегодня в матче с «Фейеноордом».

4 ассистентских балла у лучшего распасовщика бундеслиги Вирца, причем полузащитник «Байера» смог сыграть в основном составе только два последних матча.

Florian Wirtz made one and scored one to inspire the 10 men of @Bayer04_EN to three #Bundesliga points with a 3-1 triumph in #VFBB04! ? pic.twitter.com/Q50Gp7EtCw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 19, 2021

5 голевых передач сделал выступающий за «Нант» лучший ассистент лиги 1 Саймон.

10 пенальти в ворота «Севильи» назначили из-за фолов бразильца Диегу Карлоса.

35 очков набрал «МЮ» с начала прошлого сезона в матчах, где уступал в счете.

41 домашний матч «Зальцбурга» с забитыми мячами — повторение рекорда австрийской бундеслиги, установленного «Рапидом» в 1986 году. А наставник «быков» Маттиас Яйслсе стал первым в истории турнира тренером, начавшим карьеру с восьми побед.