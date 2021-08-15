Салах переписывает рекорды АПЛ, невероятный Холанн организовал пять голов «Боруссии», Месси встретили на «Парк де Пренс»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: фавориты прошлись по соперникам катком

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1 (Бруну Фернандеш, 30, 54, 60. Гринвуд, 52. Фред, 68 — Эйлинг, 49)

Открытие сезона на снова переполненном «Олд Траффорд» удалось на славу, а тон задала церемония представления новичка команды — Рафаэля Варана. Можно сказать, выход француза на газон стал первой частью большого шоу. Второй акт представления- непосредственно игра.

Сложнее всего определиться с главным героем. С одной стороны, есть открывший счет и в итоге оформивший хет-трик Бруну Фернандеш, чего в первых турах «красным дьяволам» не удавалось с 1977 года. Овацию устроили и для Погба, который стал лишь лишь седьмым в истории турнира футболистом, сделавшим четыре результативные передачи. Ни французов, ни игроков «Юнайтед» прежде в данном клубе избранных не было. Два паса помогли отличиться Фернандешу, а еще одна передача пришлась на ключевой момент игры, когда Гринвуд почти мгновенно ответил на потрясающий выстрел в «девятку» подключившегося в атаку и наконец-то забившего свой первый гол в АПЛ защитника гостей Эйлинга.

Погба часто упрекали в том, что лучшие матчи он проводит в сборной, а также постоянно смотрит на сторону, что при наличии такого агента, как Мино Райола, обычное дело. Однако в субботу француз показал такую игру, словно он и «красные дьяволы» созданы друг для друга. Тем более, после подписания Месси даже у «ПСЖ» нет возможности выкупить Поля за год до окончания действующего контракта. А ведь с Вараном и дебютировавшим в официально матче после выхода на замену Санчо «МЮ» может стать еще круче!

Хотя, может дело в «Лидсе» Марсело Бьельсы, которому в двух последних домашних матчах команда Уле Гуннара Сульшера забила 11 мячей? Норвежец, впрочем, после игры отметил одно качество своей команды: «Люблю смотреть, как Бруну, Поль, все эти парни улыбаются, играя в футбол».

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (Маркос Алонсо, 27. Пулишич, 40. Чалоба, 58)

В качестве футболиста Патрик Виейра никогда не проигрывал синим. Но одно дело выступать за великий «Арсенал» и набиравший силу «Манчестер Сити», и совсем другое — тренировать скромный «Кристал Пэлас». Даже без находящегося в карантине новичка «Челси» Ромелу Лукаку расклад сил не подразумевал иного исхода, кроме победы новоиспеченного обладателя Суперкубка УЕФА. Гости пытались держаться, выстроив массированную оборону, но идеальный удар забивающего в каждом из своих шести сезонов на «Стэмфорд Бридж» Маркоса Алонсо пробил в ней брешь.

Успех, кстати, получился историческим, так как синие с момента создания АПЛ поразили цель со штрафных ровно 50 раз. Больше только у рекордсмена турнира «МЮ» (64), а главное откровение на старте сезона — игра 22-летнего защитника Чалобы. Три года воспитанник «Челси» ездил по арендам, и вдруг неожиданно получил шанс от Томаса Тухеля. Чалоба солидно отыграл против «Вильярреала», после чего сохранил место в основе, и в дебютном матче в премьер-лиге не только справился с работой в обороне, но и забил гол классным дальним ударом. Вот у кого стоит поучиться снова транжирившему моменты и стрелявшему мимо ворот Вернеру!

«Норвич» — «Ливерпуль» — 0:3 (Диогу Жота, 26. Роберту Фирмину, 65. Салах, 74)

У Юргена Клоппа, который очень непривычно смотрится без очков, перед стартом появился повод для радости. Пропустивший прошлый сезон ван Дейк подписал с «Ливерпулем» новый контракт до 2025 года, и это отчасти скрашивает сложные переговоры с капитаном красных Хендерсоном.

Что до игры, то мерсисайдцев в этот вечер поначалу подводила реализация. Да и «Норвич» сейчас совсем не та команда, которая в позапрошлом сезоне провела в АПЛ всего год. «Канарейки» вернулись в элиту лучше готовыми и с более крепким составом. В первом тайме хозяева даже нервы «Ливерпулю» потрепали, но все же класс красных оказался выше, а две умные передачи Салаха решили судьбу игры. Вторая из них — на Роберту Фирмину — принесла «Ливерпулю» 8000-й гол в английских чемпионатах. Впереди только «МЮ» (8089), а на десерт Салах еще и установил рекорд лиги, забив в первом туре в пятом чемпионате подряд!

Испания: вечный Бензема

«Алавес» — «Реал» — 1:4 (Хоселу, 65, с пенальти — Бензема, 48, 62. Начо, 56. Винисиус Жуниор, 90+2)

Возвращение Карло Анчелотти в Испанию ознаменовалось созданием атакующей тройки Азар — Бэйл — Бензема. На бумаге это выглядело красиво. Особенно если перенести бельгийца, валлийца и француза на машине времени на несколько лет назад. В данной же игре «Реал» целый тайм выглядел излишне академично, а хозяева не только огрызались, но и требовали пенальти после попадания мяча в руку Лукаса Васкеса.

Однако после перерыва мадридцы проснулись. Поймал свой шанс Бензема, который открыл счет голам еще первой эпохи Анчелотти в 2013-м и решил не изменять традициям. Классно пробил в падении Начо, откликнувшийся на хитрую подачу Модрича. «Алавес» словно и не понял, что произошло, а там и второй гол Бензема подоспел. Да, начудил Эдер Милитау, заставивший Куртуа в его 100-м матче ла лиги в воротах сливочных сбивать с ног Гвидетти, — принципиально пенальти ничего не менял.

«Реал» снова показал, что такое побеждать на классе, а время выводов еще не пришло. Хотя, Алаба уже успел отметиться первой голевой передачей на поставившего точку Винисиуса Жуниора.

Германия: сотня Ройса

«Боруссия» Д — «Айнтрахт» — 5:2 (Ройс, 23. Т.Азар, 32. Холанн, 34, 71, Рейна, 58 — Пасслак, 27, в свои ворота. Хауге, 86)

Дортмундцы с их легендарной «желтой стеной», кажется, больше всех страдали от пустых трибун в прошлом сезоне. Но стоило болельщикам вернуться на «Сигнал Идуна Парк», и они стали свидетелями дважды исторического события. Во-первых, «Боруссия» установила клубный рекорд, поразив ворота в 33-м кряду матче бундеслиги. Во-вторых, самый преданный желто-черным цветам футболист — Ройс — забил за «шмелей» ровно 100 мячей в бундеслиге. Это пятый результат в истории, до Стефана Шапюиза всего два шага, да и рекордсмен Манфред Бургсмюллер с его 135 точными ударами в зоне досягаемости.

Царил же на поле взявший с места в карьер Холанн. Неделю назад норвежец открыл сезон кубковым хет-триком. Теперь ограничился двумя голами, так как на последней минуте Трапп вытянул из угла мертвый мяч, но при этом Эрлинг набрал три балла за результативные передачи. Самым важным оказался пас на Азара, который быстро ответил на курьезный автогол Пасслака, который пытался исправить серию ошибок одноклубников и с линии штрафной отправил мяч в угол собственных ворот. Когда это случилось, на защитнике не было лица, однако в дальнейшем курьез будут вспоминать со смехом.

Did somebody order 73 seconds of pure #Bundesliga class?



Enjoy the highlights of tonight's #BVBSGE! pic.twitter.com/aplesnncLt — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 14, 2021

Жизнь «шмелям» это не осложнило. Разве только еще больше их завело а неудержимый Холанн поражает своей эффективностью. 62 мяча в 61-м матче за Дортмунд! Кажется, в этом году скандинавская голевая машина составит реальную конкуренцию также отличившемуся на старте Левандовски. Пока же «Боруссия» повторила достижение «Баварии», начав с победы седьмой подряд чемпионат Германии.

Франция: овация новичкам, Мбаппе — свист

«ПСЖ» — «Страсбур» — 4:2 (Икарди, 3. Мбаппе, 25. Дракслер, 27. Пабло Сарабия, 86 — Гамейро, 53. Ажорк, 64)

Наивно было предполагать, что после отпуска и всего нескольких тренировок Лионель Месси уже в субботу впервые выйдет на поле в футболке парижского клуба. Но, конечно, в компании других новичков Лео появился перед заполненными задолго до стартового свистка трибунами «Парк де Пренс». И, кажется, аргентинец немного обалдел от по-настоящему огненного приема, и далеко не сразу смог обратиться к распевавшим его имя трибунам. «Надеюсь, все вместе мы сможем насладиться этим годом, и он будет для нас отличным. Я очень рад всему этому», — признался растроганный Месси.

Lionel Messi is presented to the PSG fans ?



(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg — ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021

По версии L'Parisen ждать игровой премьеры звезды придется до 29 августа, когда «ПСЖ» проведет выездной матч с «Реймсом». А за этой встречей Месси наблюдал в компании закадычного друга Неймара, поэтому из потенциального супертрио MNM против «Страсбура» играл только Мбаппе. Вот только в момент объявления фамилии Кильяна с трибун раздался свист, что стало реакцией на ситуацию с несколькими отказами форварда продлить истекающий через год контракт и новые слухи о его желании уйти в «Реал» уже сейчас.

Kylian Mbapp? audibly booed by the Parc des Princes crowd as his name is read out for the tonight's lineups. (?: @SimoneRovera) pic.twitter.com/Ot6NOZMMx4 — Get French Football News (@GFFN) August 14, 2021

Но если какое-то недовольство со стороны фанатов присутствует, игра расставляет все по своим местам. Когда за две неполных минуты Мбаппе забил при невольной помощи Ажорка и ассистировал Дракслеру, все были в восторге. Как и после быстрого первого гола отличившегося во второму подряд туре Икарди. Все было так легко и просто, что комментарии после первого тайма были выдержаны в стиле: «Что же будет с Месси и Неймаром?!».

Только если так начали думать футболисты «ПСЖ», после перерыва эльзасцы быстро напомнили Парижу, что он даже не действующий чемпион. Первый гол после долгих лет в Испании забил Гамейро. Затем Ажорк, на которого некоторые ресурсы записали автогол, невероятным ударом головой напомнил, что именно он четвертый снайпер прошлого чемпионата Франции. 3:0 превратились в 3:2, и все успокоилось только в тот момент, когда получившие численное преимущество хозяева благодаря еще одной результативной передаче Мбаппе забили четвертый мяч.

«Лилль» — «Ницца» — 0:4 (Дольберг 1, 64. Будауи, 5. Гоури, 45+4, с пенальти)

Одна из, главных интриг тура — визит в Лилль Кристофа Галтье, приведшего «догов» к сенсационному чемпионскому титулу. Сразу после «золотого» матча тренер объявил о своей отставке и вскоре принял серьезно укрепившую летом состав «Ниццу». Для клуба с Лазурного берега с его амбициями Галтье настоящая находка, а возвращение специалиста к местам боевой славы стало шоком для «Лилля». К 5-й минуте «орлята» забили дважды, причем одному из героев Евро-2020 Дольбергу потребовалось для гола всего 57 секунд! Когда же прозвучал финальный свисток, уничтожившая хозяев «Ницца» получила возможность наслаждаться первым местом в турнирной таблице.

Статистика дня

3 футболиста сделали ассистентские хет-трики в бундеслиге — Холанн повторил достижение игравших раньше полузащитника «Штутгарта» Сосы и форварда «Хоффенхайма» Крамарича.

We searched for «how to start into a #Bundesliga season» and this is what we got as top result!@vfb_int #VFBSGF pic.twitter.com/NHioWq963E — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 14, 2021

4 гола за 20 стартовых минут забил «Аякс» в ворота НЕК. Это самая высокая скорострельность в чемпионате Голландии с 14 августа 1966 года.

7 мячей забил в стартовых турах АПЛ нападающий «Лестера» Варди. Больше на один мяч только у трех легенд — Лэмпарда, Руни и Ширера.

39 лет, 9 месяцев и 11 дней вратарю Диего Лопесу — старейшему игроку «Эспаньола» в матчах ла лиги, который побил рекорд завершавшего карьеру в составе «попугаев» легендарного Ди Стефано.

94 матча подряд не удалялись в АПЛ футболисты «Бернли». Это повторение рекорда турнира, установленного «Ипсвичем» с 1992 по 1994 год.

300-й матч в ла лиге провел нападающий «Кадиса» Негредо.

2000-й пенальти в истории АПЛ реализовал новичок «Астон Виллы» Ингс.