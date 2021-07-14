Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Статьи   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» собирает дрим-тим, Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед», а Депай доехал до «Барселоны»

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
14 июля 2021, 16:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««ПСЖ» собирает дрим-тим, Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед»»

№ 8481, от 15.07.2021

Джейдон Санчо, Серхио Рамос, Мемфис Депай.
Джейдон Санчо, Серхио Рамос, Мемфис Депай.
Теги:
Главное на трансферном рынке, что вы могли пропустить во время Евро.

Джанлуиджи Доннарумма
Откуда: «Милана»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно

11&nbsp;июля. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 3:2. Джанлуиджи Доннарумма.Джиджи Второй. Буффон выиграл чемпионат мира, а Доннарумма покорил Европу

Главный герой Евро-2020 не стал продлевать контракт с «Миланом». Об этом стало известно еще до начала турнира, и такое решение голкипера очень огорчило болельщиков клуба. На время Евро Доннарумма смог абстрагироваться от хейта клубных фанатов и сосредоточился на делах сборной. И у него это отлично получилось. После победы на Евро-2020 вратарь трогательно попрощался с болельщиками «Милана». По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер на следующей неделе официально станет футболистом «ПСЖ».

Публикация от Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Ашраф Хакими
Откуда: «Интер»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: 60 миллионов евро (+11 миллионов в виде бонусов)

«ПСЖ» — снова один из самых активных игроков на трансферном рынке. Если о переходе Доннаруммы еще не объявили, то Хакими в команде с 6 июля. Чемпион Италии в составе «Интера» недолго пробыл в Милане — всего один сезон. Правый защитник провел 45 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Приглашение из Парижа не заставило себя ждать — а в «Интере», переживающем непростые с точки зрения финансов времена, с радостью приняли предложение.

Серхио Рамос
Откуда: «Реал»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно

Серхио Рамос с&nbsp;кубком Лиги чемпионов в&nbsp;2018 году.Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание

Этим летом парижане отлично поработали на рынке свободных агентов. Одним из бесплатных новичков стал лучший бомбардир 21-го века среди защитников — Серхио Рамос. Испанец не стал продлевать соглашение с «Реалом». В мадридском клубе он провел 16 лет и выиграл 22 трофея, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Контракт 35-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан на два года.

Джорджиньо Вайналдум
Откуда: «Ливерпуль»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно

Продолжим с топовыми свободными агентами. Лидер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум еще по ходу сезона не скрывал намерений покинуть клуб. Правда, в его планах не было парижского гиганта. Вайналдум рассказывал о желании играть в «Барселоне», до самого лета горел идеей с каталонским клубом, но в последний момент появился «ПСЖ». Парижане удвоили предложение по зарплате голландца. Капитан сборной Нидерландов будет выступать в столичном клубе до 2024 года, а его зарплата составит 10 миллионов евро.

Давид Алаба
Откуда: «Бавария»
Куда: «Реал»
Сумма: бесплатно

В Мадрид прибыла отличная замена Рамосу. 29-летний Давид Алаба на протяжении большей части карьеры был левым защитником, а иногда действовал чуть выше. В последние два сезона в «Баварии» австриец играл в центре обороны и ничуть ни сбавил в качестве. Переход в «Реал» — новый вызов для Алабы. Контракт подписан на пять лет.

«Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Очень счастлив и горд присоединиться к «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я приму новый вызов и сделаю все возможное, чтобы продолжить особую историю мадридского клуба», — написал новобранец «королевского клуба» в Twitter.

Родриго Де Пауль
Откуда: «Удинезе»
Куда: «Атлетико»
Сумма: 35 миллионов евро

Один из самых свежих трансферов этого лета — переход Родриго Де Пауля в «Атлетико». Аргентинец давно перерос «Удинезе», но долго оставался в скромном итальянском клубе. Сейчас же идеальный момент для перехода в топ-клуб. Де Пауль провел отличный Кубок Америки в составе сборной, закончив турнир голевой передачей на Анхеля Ди Марию в финале с Бразилией. Де Пауль подписал контракт с чемпионами Испании на пять лет.

Хакан Чалханоглу
Откуда: «Милан»
Куда: «Интер»
Сумма: бесплатно

Лето 2021 года выдалось сложным для Хакана Чалханоглу. Сначала провальный для него лично и сборной Турции в целом Евро-2020. Затем весьма неоднозначное решение о продолжении карьеры. Чалханоглу четыре года выступал за «Милан», но по окончании сезона-2020/21 не стал продлевать соглашение. В итоге турок решил не уезжать далеко и перешел в «Интер», подписав контракт на три года. Во время следующего дерби Чалханоглу точно будет чувствовать себя неуютно.

Джейдон Санчо
Откуда: «Боруссия» Д
Куда: «Манчестер Юнайтед»
Сумма: 85 миллионов евро

Свершилось. Слухи о переходе Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» ходили больше года, и вот, наконец, «красные дьволы» объявили о трансфере вингера. Процент от этой сделки получат и соседи по Манчестеру. До переезда в «Боруссию» Санчо два года провел в «Манчестер Сити», поэтому «горожанам» полагается около 13 миллионов евро за трансфер англичанина.

Мемфис Депай
Откуда: «Лион»
Куда: «Барселона»
Сумма: бесплатно

Переход Депая в «Барселону» ждали не меньше переезда Санчо в «Манчестер Юнайтед». Каталонцы, как и «ПСЖ», подписывают много свободных агентов этим летом. Еще до начала Евро они объявили о трансферах Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а по ходу турнира сообщили о соглашении с Депаем.

В минувшем сезоне голландец забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач в 40 играх за «Лион» во всех турнирах. На Евро-2020 нападающий помог своей сборной выйти в плей-офф, забив два гола и отдав две передачи, но ничего не смог поделать с чехами в 1/8 финала (0:2). В каталонском клубе Депай проведет два следующих сезона.

Андре Силва
Откуда: «Айнтрахт»
Куда: «Лейпциг»
Сумма: 23 миллиона евро

Неизвестно, заиграет ли Андре Силва в «Лейпциге», но пока кажется, что «быки» провернули отличную сделку. В прошлом сезоне португалец стал вторым бомбардиром бундеслиги с 28 мячами. Силва забил даже больше Эрлинга Холанна (27 голов), а обошелся «Лейпцигу» всего в 23 миллиона евро. Контракт с 25-летним нападающим рассчитан на 5 лет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора

Читайте также

«Спартак» подозрительно хорош. Руй Витория обеспечил себе первый трофей с красно-белыми
РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России
Дисквалифицировать могут любого опытного спортсмена. Чему научил скандал с пловцами накануне Токио-2020
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
7
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья