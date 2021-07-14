«ПСЖ» собирает дрим-тим, Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед», а Депай доехал до «Барселоны»

Главное на трансферном рынке, что вы могли пропустить во время Евро.

Джанлуиджи Доннарумма

Откуда: «Милана»

Куда: «ПСЖ»

Сумма: бесплатно

Главный герой Евро-2020 не стал продлевать контракт с «Миланом». Об этом стало известно еще до начала турнира, и такое решение голкипера очень огорчило болельщиков клуба. На время Евро Доннарумма смог абстрагироваться от хейта клубных фанатов и сосредоточился на делах сборной. И у него это отлично получилось. После победы на Евро-2020 вратарь трогательно попрощался с болельщиками «Милана». По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер на следующей неделе официально станет футболистом «ПСЖ».

Gianluigi Donnarumma has just published a letter to AC Milan fans as farewell: «This club will be always in my heart. It wasn't an easy decision for me to leave AC Milan but sometimes you've to try something different». ??



He'll be announced as new PSG player this week ??? #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2021

Ашраф Хакими

Откуда: «Интер»

Куда: «ПСЖ»

Сумма: 60 миллионов евро (+11 миллионов в виде бонусов)

«ПСЖ» — снова один из самых активных игроков на трансферном рынке. Если о переходе Доннаруммы еще не объявили, то Хакими в команде с 6 июля. Чемпион Италии в составе «Интера» недолго пробыл в Милане — всего один сезон. Правый защитник провел 45 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Приглашение из Парижа не заставило себя ждать — а в «Интере», переживающем непростые с точки зрения финансов времена, с радостью приняли предложение.

??? #WelcomeAchraf



The club is pleased to announce the arrival of @AchrafHakimi.



The 22-year-old Moroccan right-back, who also has Spanish nationality, has signed a five-year contract through June 30, 2026.



??? #WeAreParis https://t.co/Pml00Mga3A — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2021

Серхио Рамос

Откуда: «Реал»

Куда: «ПСЖ»

Сумма: бесплатно

Этим летом парижане отлично поработали на рынке свободных агентов. Одним из бесплатных новичков стал лучший бомбардир 21-го века среди защитников — Серхио Рамос. Испанец не стал продлевать соглашение с «Реалом». В мадридском клубе он провел 16 лет и выиграл 22 трофея, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Контракт 35-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан на два года.

??? #WelcomeSergio @PSG_English is delighted to announce the arrival of @SergioRamos!



The Spanish central defender has signed a two-year contract that runs until 30 June 2023.



??? #WeAreParis https://t.co/qq31qmzDyt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2021

Джорджиньо Вайналдум

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «ПСЖ»

Сумма: бесплатно

Продолжим с топовыми свободными агентами. Лидер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум еще по ходу сезона не скрывал намерений покинуть клуб. Правда, в его планах не было парижского гиганта. Вайналдум рассказывал о желании играть в «Барселоне», до самого лета горел идеей с каталонским клубом, но в последний момент появился «ПСЖ». Парижане удвоили предложение по зарплате голландца. Капитан сборной Нидерландов будет выступать в столичном клубе до 2024 года, а его зарплата составит 10 миллионов евро.

Давид Алаба

Откуда: «Бавария»

Куда: «Реал»

Сумма: бесплатно

В Мадрид прибыла отличная замена Рамосу. 29-летний Давид Алаба на протяжении большей части карьеры был левым защитником, а иногда действовал чуть выше. В последние два сезона в «Баварии» австриец играл в центре обороны и ничуть ни сбавил в качестве. Переход в «Реал» — новый вызов для Алабы. Контракт подписан на пять лет.

«Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Очень счастлив и горд присоединиться к «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я приму новый вызов и сделаю все возможное, чтобы продолжить особую историю мадридского клуба», — написал новобранец «королевского клуба» в Twitter.

#HalaMadrid



I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1 — David Alaba (@David_Alaba) May 28, 2021

Родриго Де Пауль

Откуда: «Удинезе»

Куда: «Атлетико»

Сумма: 35 миллионов евро

Один из самых свежих трансферов этого лета — переход Родриго Де Пауля в «Атлетико». Аргентинец давно перерос «Удинезе», но долго оставался в скромном итальянском клубе. Сейчас же идеальный момент для перехода в топ-клуб. Де Пауль провел отличный Кубок Америки в составе сборной, закончив турнир голевой передачей на Анхеля Ди Марию в финале с Бразилией. Де Пауль подписал контракт с чемпионами Испании на пять лет.

Хакан Чалханоглу

Откуда: «Милан»

Куда: «Интер»

Сумма: бесплатно

Лето 2021 года выдалось сложным для Хакана Чалханоглу. Сначала провальный для него лично и сборной Турции в целом Евро-2020. Затем весьма неоднозначное решение о продолжении карьеры. Чалханоглу четыре года выступал за «Милан», но по окончании сезона-2020/21 не стал продлевать соглашение. В итоге турок решил не уезжать далеко и перешел в «Интер», подписав контракт на три года. Во время следующего дерби Чалханоглу точно будет чувствовать себя неуютно.

Джейдон Санчо

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 85 миллионов евро

Свершилось. Слухи о переходе Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» ходили больше года, и вот, наконец, «красные дьволы» объявили о трансфере вингера. Процент от этой сделки получат и соседи по Манчестеру. До переезда в «Боруссию» Санчо два года провел в «Манчестер Сити», поэтому «горожанам» полагается около 13 миллионов евро за трансфер англичанина.

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We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! ???#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

Мемфис Депай

Откуда: «Лион»

Куда: «Барселона»

Сумма: бесплатно

Переход Депая в «Барселону» ждали не меньше переезда Санчо в «Манчестер Юнайтед». Каталонцы, как и «ПСЖ», подписывают много свободных агентов этим летом. Еще до начала Евро они объявили о трансферах Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а по ходу турнира сообщили о соглашении с Депаем.

В минувшем сезоне голландец забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач в 40 играх за «Лион» во всех турнирах. На Евро-2020 нападающий помог своей сборной выйти в плей-офф, забив два гола и отдав две передачи, но ничего не смог поделать с чехами в 1/8 финала (0:2). В каталонском клубе Депай проведет два следующих сезона.

?? Heart of a Lion

??? pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

Андре Силва

Откуда: «Айнтрахт»

Куда: «Лейпциг»

Сумма: 23 миллиона евро

Неизвестно, заиграет ли Андре Силва в «Лейпциге», но пока кажется, что «быки» провернули отличную сделку. В прошлом сезоне португалец стал вторым бомбардиром бундеслиги с 28 мячами. Силва забил даже больше Эрлинга Холанна (27 голов), а обошелся «Лейпцигу» всего в 23 миллиона евро. Контракт с 25-летним нападающим рассчитан на 5 лет.