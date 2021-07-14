«ПСЖ» собирает дрим-тим, Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед», а Депай доехал до «Барселоны»
Джанлуиджи Доннарумма
Откуда: «Милана»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно
Главный герой Евро-2020 не стал продлевать контракт с «Миланом». Об этом стало известно еще до начала турнира, и такое решение голкипера очень огорчило болельщиков клуба. На время Евро Доннарумма смог абстрагироваться от хейта клубных фанатов и сосредоточился на делах сборной. И у него это отлично получилось. После победы на Евро-2020 вратарь трогательно попрощался с болельщиками «Милана». По информации инсайдера Фабрицио Романо, голкипер на следующей неделе официально станет футболистом «ПСЖ».
Gianluigi Donnarumma has just published a letter to AC Milan fans as farewell: «This club will be always in my heart. It wasn't an easy decision for me to leave AC Milan but sometimes you've to try something different». ??— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2021
He'll be announced as new PSG player this week ??? #PSG
Ашраф Хакими
Откуда: «Интер»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: 60 миллионов евро (+11 миллионов в виде бонусов)
«ПСЖ» — снова один из самых активных игроков на трансферном рынке. Если о переходе Доннаруммы еще не объявили, то Хакими в команде с 6 июля. Чемпион Италии в составе «Интера» недолго пробыл в Милане — всего один сезон. Правый защитник провел 45 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Приглашение из Парижа не заставило себя ждать — а в «Интере», переживающем непростые с точки зрения финансов времена, с радостью приняли предложение.
??? #WelcomeAchraf— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2021
The club is pleased to announce the arrival of @AchrafHakimi.
The 22-year-old Moroccan right-back, who also has Spanish nationality, has signed a five-year contract through June 30, 2026.
??? #WeAreParis https://t.co/Pml00Mga3A
Серхио Рамос
Откуда: «Реал»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно
Этим летом парижане отлично поработали на рынке свободных агентов. Одним из бесплатных новичков стал лучший бомбардир 21-го века среди защитников — Серхио Рамос. Испанец не стал продлевать соглашение с «Реалом». В мадридском клубе он провел 16 лет и выиграл 22 трофея, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Контракт 35-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан на два года.
??? #WelcomeSergio @PSG_English is delighted to announce the arrival of @SergioRamos!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 8, 2021
The Spanish central defender has signed a two-year contract that runs until 30 June 2023.
??? #WeAreParis https://t.co/qq31qmzDyt
Джорджиньо Вайналдум
Откуда: «Ливерпуль»
Куда: «ПСЖ»
Сумма: бесплатно
Продолжим с топовыми свободными агентами. Лидер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум еще по ходу сезона не скрывал намерений покинуть клуб. Правда, в его планах не было парижского гиганта. Вайналдум рассказывал о желании играть в «Барселоне», до самого лета горел идеей с каталонским клубом, но в последний момент появился «ПСЖ». Парижане удвоили предложение по зарплате голландца. Капитан сборной Нидерландов будет выступать в столичном клубе до 2024 года, а его зарплата составит 10 миллионов евро.
??? #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
?? #WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
Давид Алаба
Откуда: «Бавария»
Куда: «Реал»
Сумма: бесплатно
В Мадрид прибыла отличная замена Рамосу. 29-летний Давид Алаба на протяжении большей части карьеры был левым защитником, а иногда действовал чуть выше. В последние два сезона в «Баварии» австриец играл в центре обороны и ничуть ни сбавил в качестве. Переход в «Реал» — новый вызов для Алабы. Контракт подписан на пять лет.
«Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Очень счастлив и горд присоединиться к «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я приму новый вызов и сделаю все возможное, чтобы продолжить особую историю мадридского клуба», — написал новобранец «королевского клуба» в Twitter.
#HalaMadrid— David Alaba (@David_Alaba) May 28, 2021
I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1
Родриго Де Пауль
Откуда: «Удинезе»
Куда: «Атлетико»
Сумма: 35 миллионов евро
Один из самых свежих трансферов этого лета — переход Родриго Де Пауля в «Атлетико». Аргентинец давно перерос «Удинезе», но долго оставался в скромном итальянском клубе. Сейчас же идеальный момент для перехода в топ-клуб. Де Пауль провел отличный Кубок Америки в составе сборной, закончив турнир голевой передачей на Анхеля Ди Марию в финале с Бразилией. Де Пауль подписал контракт с чемпионами Испании на пять лет.
??? ?#BienvenidoDePaul!— ??? CAMPEONES ??? (@Atleti) July 12, 2021
?? ?@rodridepaul ya es rojiblanco!
?https://t.co/bnzmrjQXsy pic.twitter.com/0T0edjUdl4
Хакан Чалханоглу
Откуда: «Милан»
Куда: «Интер»
Сумма: бесплатно
Лето 2021 года выдалось сложным для Хакана Чалханоглу. Сначала провальный для него лично и сборной Турции в целом Евро-2020. Затем весьма неоднозначное решение о продолжении карьеры. Чалханоглу четыре года выступал за «Милан», но по окончании сезона-2020/21 не стал продлевать соглашение. В итоге турок решил не уезжать далеко и перешел в «Интер», подписав контракт на три года. Во время следующего дерби Чалханоглу точно будет чувствовать себя неуютно.
? | ANNUNCIO @hakanc10 ? il nuovo giocatore dell'Inter! ??— Inter ??? (@Inter) June 22, 2021
? https://t.co/PTXR3dRNkF#welcomeHakan #IMInter pic.twitter.com/n4ypwLDI9c
Джейдон Санчо
Откуда: «Боруссия» Д
Куда: «Манчестер Юнайтед»
Сумма: 85 миллионов евро
Свершилось. Слухи о переходе Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» ходили больше года, и вот, наконец, «красные дьволы» объявили о трансфере вингера. Процент от этой сделки получат и соседи по Манчестеру. До переезда в «Боруссию» Санчо два года провел в «Манчестер Сити», поэтому «горожанам» полагается около 13 миллионов евро за трансфер англичанина.
??? ??.— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021
We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! ???#MUFC
Мемфис Депай
Откуда: «Лион»
Куда: «Барселона»
Сумма: бесплатно
Переход Депая в «Барселону» ждали не меньше переезда Санчо в «Манчестер Юнайтед». Каталонцы, как и «ПСЖ», подписывают много свободных агентов этим летом. Еще до начала Евро они объявили о трансферах Серхио Агуэро и Эрика Гарсии, а по ходу турнира сообщили о соглашении с Депаем.
В минувшем сезоне голландец забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач в 40 играх за «Лион» во всех турнирах. На Евро-2020 нападающий помог своей сборной выйти в плей-офф, забив два гола и отдав две передачи, но ничего не смог поделать с чехами в 1/8 финала (0:2). В каталонском клубе Депай проведет два следующих сезона.
?? Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
??? pic.twitter.com/F7YZw6Y71m
Андре Силва
Откуда: «Айнтрахт»
Куда: «Лейпциг»
Сумма: 23 миллиона евро
Неизвестно, заиграет ли Андре Силва в «Лейпциге», но пока кажется, что «быки» провернули отличную сделку. В прошлом сезоне португалец стал вторым бомбардиром бундеслиги с 28 мячами. Силва забил даже больше Эрлинга Холанна (27 голов), а обошелся «Лейпцигу» всего в 23 миллиона евро. Контракт с 25-летним нападающим рассчитан на 5 лет.
BEM-VINDO, ANDR?! ?#RBLeipzig verpflichtet den Topst?rmer Andr? #Silva von Eintracht Frankfurt #SILVA2026— Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) July 2, 2021
? https://t.co/nvBR90Kz23 pic.twitter.com/bxE7e1FAAb
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