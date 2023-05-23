Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности

Португалец планирует разорвать контракт или это фейк?

Издание Mundo Deportivo сегодня утром сообщило о желании Криштиану Роналду разорвать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. 38-летний португалец якобы разочарован местной инфраструктурой и хочет вернуться в Европу.

Что не устраивает Роналду в Саудовской Аравии?

По данным Mundo Deportivo, Роналду за пять месяцев в Саудовской Аравии осознал, что «инфраструктура в стране очень далека от современного общества». Поэтому он сообщил окружению о желании вернуться в Европу.

Что именно не устраивает Криштиану, не уточняется. Он вместе с семьей живет в особняке, хотя ранее снимал 17 номеров в отеле Four Seasons в 99-этажном небоскребе «Центр Королевства».

Позже Роналду с окружением перебрался в новую локацию, но место проживания футболиста не раскрывается. Инсайдеры отмечали, что его новый дом находится в эксклюзивном комплексе с системой безопасности, с магазинами, ресторанами, тренажерными залами. Вероятно, Криштиану живет в районе Аль-Мухаммадия или Аль-Нахиль, где расположены лучшие международные школы для детей.

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес в конце марта отмечала, что ей все нравится в Саудовской Аравии.

«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей. Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры. Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», — сказала она в интервью El Hormiguero.

Условия проживания у Криштиану первоклассные, поэтому он мог быть разочарован уровнем самого клуба или местными реалиями. К примеру, месяц назад после матча с «Аль-Хилалем» (0:2) форвард «Аль-Насра» схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника. Роналду подвергся жесткой критике от медиа, прессы и болельщиков: некоторые даже требовали его депортации.

Что касается условий, то об уровне футбола в Саудовской Аравии недавно высказался российский футболист Магомед Оздоев, который получил предложение от местного клуба и летал в Эр-Рияд.

«Летал, встречался с ними. Мне было интересно посмотреть, что и как. Предложение было очень заманчивым. Приехал, мы пообщались. Я отказался. Это не мое. Я увидел, что там нет профессионализма в подходе. Понял, что не смогу там находиться, мне будет тяжело», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В февраля The Athletic со ссылкой на данные скаутских агентств поставил «Аль-Наср» на один уровень с «Сандерлендом» и «Лутоном» из Чемпионшипа, а саму лигу — на 58-е место по уровню футбола.

Роналду, который забил 13 голов в 14 матчах чемпионата страны, наверняка не в восторге от уровня футбола в Саудовской Аравии. Но все недочеты перекрывает зарплата в 200 миллионов евро в год. Возможно, спустя полгода Криштиану в Саудовской Аравии не хочет оставаться даже ради денег.

Криштиану придется платить неустойку «Аль-Насру»

Если Роналду все-таки решит уйти из «Аль-Насра» без уважительной причины, то должен будет выплатить клубу компенсацию за оставшиеся два года своего контракта.

Согласно регламенту ФИФА и устава о трансферах, расторжение договора без уважительной причины влечет за собой выплату неустойки: «Во всех случаях сторона, расторгающая договор, обязуется выплатить компенсацию».

Из «Манчестер Юнайтед» португалец уходил, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон, поэтому уходил без последствий: после своего интервью Пирсу Моргану «МЮ» из имиджевых соображений не мог оставить игрока в клубе. Ситуация с «Аль-Насром» другая. Клуб заинтересован в игроке и не захочет его отпускать: в плане имиджа и маркетинга как клуба, так и всей лиги Криштиану важен, он поднял интерес к стране и местному футболу.

Если с «Аль-Насром» не удастся договориться, то Роналду, согласно регламенту ФИФА, может получить еще и дисквалификацию на четыре месяца. Пойдет ли на такое Криштиану?

Пока ни клуб, ни сам Роналду не дали никаких комментариев на тему потенциального ухода. Молчат и все инсайдеры, так что сообщение испанского издания вполне может оказаться фейком.

Сегодня «Аль-Наср» в 27-м туре чемпионата примет «Аль-Шабаб».