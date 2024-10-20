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Сегодня, 22:29

ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе сыграл вничью с АЕК

Алина Савинова
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ПАОК на выезде сыграл вничью с АЕК в матче 8-го тура чемпионата Греции — 1:1.

На гол защитника гостей Абдула Рахман Баба хозяева ответили точным ударом Фратсди Пьеро.

Российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе ПАОКа. Чалов был заменен на 63-й минуте, Оздоев — на 75-й. Во втором тайме Магомед получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Черно-белые с 17 очками занимают второе место в турнирной таблице греческой суперлиги. АЕК (15) после этого матча поднялся на третью позицию.

Греция. Национальная лига. 8-й тур
20 окт, 20:30. OACA Spiros Louis (Афины)
АЕК
1:1
ПАОК

В другом матче дня «Арис» победил «Каллитею» (2:0). Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле 59 минут и не отметился результативными действиями.

Греция. Национальная лига. 8-й тур
20 окт, 20:00. Kleanthis Vikelidis (Салоники)
Арис
2:0
Каллифея

Магомед Оздоев
Магомед-Шапи Сулейманов
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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