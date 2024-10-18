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Экс-игрок «МЮ» Нани забрал футболку у фаната, которую тот дал ему для автографа

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани отобрал у болельщика футболку, посчитав ее украденной.

По данным BBC, фанат приобрел футболку с победного для Португалии Евро-2016 на сайте объявлений. Продавец предупредил его, что эта реплика, которую Нани никогда не носил. После одной из тренировок «Эштрелы» болельщик встретил игрока и попросил оставить автограф на футболке. В ответ Нани заявил, что это его собственная форма, которую у него недавно украли.

Пострадавший обратился в полицию с целью вернуть футболку или хотя бы купленные на нее деньги. Также болельщик написал продавцу, чтобы тот дал показания.

Нани выступает за «Эштрелу» с июля нынешнего года. 37-летний футболист провел восемь матчей за команду, отметившись одним забитым мячом.

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