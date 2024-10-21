«Аль-Айн» проведет матч с «Аль-Хилялем» в Лиге чемпионов АФК 21 октября

«Аль-Айн» и «Аль-Хиляль» проведут матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» в Эль-Айне (АФЭ), стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России транслировать встречу «Аль-Айн» — «Аль-Хиляль» будет телеканал «Старт» (при условии подписки). Кроме того, встречу покажет кинотеатр «Иви».

В премьер-лиге ОАЭ «Аль-Айн» занимает 6-е место с 7 очками в 4 турах. «Аль-Хиляль» лидирует в про-лиге Саудовской Аравии, набрав 21 очко после 7 матчей.

В Лиге чемпионов АФК-2024/25 арабский клуб сыграл с катарскими «Аль-Саддом» (1:1) и «Аль-Гарафой» (2:4). Саудовский клуб победил катарский «Аль-Райян» (3:1) и иракскую «Аль-Шорту» (5:0).