38-летний Макгиди объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего ирландца стал шотландский «Эр Юнайтед».

«Мне повезло выступать за множество больших команд в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания с лучшими клубами», — цитирует Макгиди Irish Independent.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов.