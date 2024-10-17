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Сегодня, 17:17

38-летний Макгиди объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
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Эйден Макгиди.
Фото Александр Глебов, архив «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего ирландца стал шотландский «Эр Юнайтед».

«Мне повезло выступать за множество больших команд в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания с лучшими клубами», — цитирует Макгиди Irish Independent.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов.

Эйден Макгиди
Футбол
Сборная Ирландии по футболу
ФК Сандерленд
ФК Спартак (Москва)
ФК Шеффилд Уэнсдей
ФК Эвертон
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