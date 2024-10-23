«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в матче Лиги чемпионов АФК

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого одержал победу над «Кавасаки» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов АФК — 2:0.

У китайской команды в этой игре отличились Ван Хайцзянь и Андре Луис, который реализовал пенальти на 90+3-й минуте.

Клуб из Японии с 5-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марсиньо.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 6 очков в трех матчах группового турнира и располагается на четвертом месте в таблице «Востока» азиатской Лиги чемпионов. «Кавасаки» с 3 баллами идет на 10-й позиции.