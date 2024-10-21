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Сегодня, 20:30

В «Истиклоле» подтвердили возвращение Черевченко на пост главного тренера

Руслан Минаев
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Генеральный директор таджикского «Истиклола» Шахзод Сулаймонов подтвердил возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

«Игорь Черевченко снова стал главным тренером нашей команды, и мы рады его возвращению в клуб. Контракт заключен до конца этого сезона. По итогам и результатам команды мы решим, продлевать соглашение со специалистом или нет. Мы рады его возвращению», — цитирует Сулайманова Sport24.

Последним местом работы Черевченко был «Факел», который он покинул в августе нынешнего года. Ранее Черевченко возглавлял «Истиклол» с января 2023 по февраль 2024 года.

Источник: Sport24
Игорь Черевченко
ФК Истиклол
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