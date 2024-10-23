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Сегодня, 15:00

«Фенербахче» со второго раза подпишет полузащитника Медину

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», 22-летний аргентинский полузащитник Кристиан Медина, которого летом посредники предлагали командам на российском рынке, перейдет в турецкий «Фенербахче», где главным тренером работает известный португалец Жозе Моуринью.

Соперник «Зенита» по матчу Winline Суперсерии, который состоится в Стамбуле 15 ноября, согласился на условия «Бока Хуниорс»: изначально клуб из Буэнос-Айреса требовал 15 миллионов долларов.

В сентябре сделка сорвалась в последний момент, но со второго раза стороны все-таки достигли договоренности — в январе 2025 года Медина подпишет с «Фенербахче» пятилетний контракт.

Медина выступал за Аргентину на Олимпийском футбольном турнире-2024 и уже дебютировал в национальной сборной.

ФК Бока Хуниорс
ФК Фенербахче
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