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Сегодня, 21:13

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Айн», Неймар впервые вышел на поле после травмы

Алина Савинова
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«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Айн» в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов — 5:4. Клуб из Саудовской Аравии с 82-й минуты играл в меньшинстве.

У гостей в этой встрече хет-трик оформил Салем Аль-Досари и еще по мячу забили Ренан Лоди и Сергей Милинкович-Савич. У хозяев отличились Матео Санабрия и Суфьян Рахими, который забил два гола с игры и один — с пенальти в добавленное время.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вышел на поле впервые за год. На 77-й минуте 32-летний бразилец заменил Аль-Досари. Футболист не принимал участия в матчах после травмы колена, которую он получил в октябре 2023-го во встрече за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026.

«Аль-Хиляль» набрал 9 очков и вышел на первое место в таблице «Запада». «Аль-Айн» (1) опустился на последнюю позицию.

В другом матче дня «Аль-Садд» победил «Персеполис» (1:0) благодаря голу Матеуса Урибе. Игра «Аль-Шорты» и «Пахтакора» завершилась нулевой ничьей.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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