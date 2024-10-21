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Сегодня, 20:45

ЦСКА — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Ахматом» в Кубке России 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА сыграет с «Ахматом» в 6-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 22 октября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 20.45.

Трансляцию игры ЦСКА — «Ахмат» в прямом эфире покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Ахмат» можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
22 окт, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

ЦСКА и «Ахмат» выступают в группе C с «Краснодаром» и «Пари НН». Армейцы лидируют в группе с 11 очками, у грозненцев — 9 очков и 2-е место.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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