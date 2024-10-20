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Сегодня, 15:07

Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини в ближайшее время покинет свой пост, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 59-летнего итальянца уволят из-за неудовлетворительных результатов и испортившихся отношений с игроками национальной команды.

Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

Ранее Манчини тренировал сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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