Жиру взорвал миланское дерби, «Челси» чудом избежал позора, «Бавария» прервала победную серию Тедеско

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: лидер против лидера

«Челси» на субботний матч вышел без Томаса Тухеля, который сдал положительный тест на короновирус и рассчитывает присоединиться к команде уже в Эмиратах — перед полуфиналом клубного чемпионата мира. И у синих были все шансы отправиться в Ближний Восток не в лучшем настроении. Зато представляющий третий дивизион «Плимут» имел все основания даже после проигрыша покинуть «Стэмфорд Бридж» с высокого поднятой головой.

? @ChelseaFC went 120 minutes with @only1argyle as a @CesarAzpi back-heel and Marcos Alonso extra-time winner saw them through to the #EmiratesFACup fifth round pic.twitter.com/Uybrfg5uGM — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022

Во-первых, гости сумели открыть счет, и, как иронично отметили в Англии, за 8 минут они забили в ворота «Челси» больше мячей, чем «Тоттенхэм» в четырех дерби этого сезона. Во-вторых, «Плимут» заставил фаворита с полной выкладкой отыграть 120 минут. Наконец, все могло закончиться серией пенальти, однако в концовке овертайма Кепа избавил хозяев от этой унизительно процедуры, намертво забрав мяч после 11-метрового в исполнении Харди.

После случившегося в пятницу фиаско «МЮ», а также проблем «Челси» и едва не вылетевшего параллельно «Вест Хэма» нескучной обещала стать и встреча на «Этихаде». Тем более в гости к чемпиону приехал лидер и самая результативная команда чемпионшипа. «Фулхэм» просто не привык отсиживаться в обороне, и уже на четвертой минуте едва не перешедший в январе в «Ливерпуль» 19-летний вундеркинд Фабиу Карвалью заставил «Сити» начать с центра поля.

Правда, «дачники» словно испугались собственной прыти, тогда как «горожане» за пять минут превратили 0:1 в 2:1 и оставили без работы своего кубкового голкипера Штеффена. А после того, как второй тайм начался с заработанного Грилишем пенальти, оборона «Фулхэма» развалилась. Дублем гостей добил лучший снайпер хозяев Махрез, на счету которого уже 15 мячей с учетом всех турниров.

В последнем матче дня «Тоттенхэм» словно решил забивать только красивые голы. Первый из них случился с удачного отбора в исполнении вернувшегося на поле после месячной паузы Сон Хын Мина. Ассистентский балл в этой атаке заработал Хейбьерг, а овацию устроили выстрелившему в «девятку» Кейну.

Что до второго взятия ворот, то небольшой рикошет от ноги защитника лишь украсил завершающий удар Эмерсона с острого угла, чему предшествовал сольный рейд с центра поля. Только дубль Кейн оформил без изысков — там требовалось просто забить, чтобы остудить пыл сокративших отставание «чаек». Хотя рейд Сона тоже стал украшением матча, и провожали корейца персональной овацией.

A @HKane double that included a rocket of a strike saw @SpursOfficial into the #EmiratesFACup fifth round ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/oi9kRDt5Ku — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022

Италия: борьба за скудетто обостряется

Главный матч субботы удался. До перерыва — в большей степени благодаря «Интеру», который диктовал свои условия и после обоюдоострого дебюта стал вдавливать «россонери» в штрафную. По сути, номинальные гости держались благодаря исключительной игре Меньяна. Голкипер реагировал и на коварные рикошеты, и на удары в упор, капитулировав лишь в ситуации, когда Перишич ударом с лета замкнул подачу углового.

Однако Стефано Пиоли блестяще поработал в перерыве. Да, единственным вышедшим на замену футболистом оказался Жуниор Мессиас, но как же изменилась игра «Милана»! Красно-черные играли с каким-то остервенением, а Жиру заткнул рты тем, кто считал, что без Ибрагимовича шансов в дерби у его команды нет. Переломный гол — от начала и до конца заслуга француза. Для начала в центре поля он смял Алексиса Санчеса, после чего вскочил с газона и, примчавшись в штрафную, в падении переправил мяч в сетку после казавшегося неудачным удара Браима Диаса.

Все-таки Жиру — едва ли не самый недооцененный нападающий в европейском футболе. Он не считался примой ни в «Арсенале», ни в «Челси», ни в «Милане», однако всегда оставался образцом профессионализма и стабильно забивал. В октябре с гола Жиру начался камбэк против «Вероны», где 0:2 трансформировались в 3:2. Теперь он похоронил действующего чемпиона, эффектно развернув финтом защитника и положив мяч в дальний угол.

Невероятный дубль за три минуты от 35-летнего Жиру ???



1?? Отобрал мяч, упал, встал, добежал и забил

2?? Развернулся в штрафной, обработав пяткой в касание, и покатил в дальний



«Милан» сегодня Жирует ? pic.twitter.com/My1fKuLp2J — Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022

Не сумевший остановить этот удар Ханданович после удаления Эрнандеса на последней добавленной минуте примчался в чужую штрафную и даже выиграл борьбу в воздухе, только это не смутило вцепившийся зубами в первую за 18 лет волевую победу в дерби «Милан». Чемпионская интрига снова жива, и в таблице два миланских клуба теперь разделяет всего одно очко. А в воскресенье в случае собственной победы вплотную к лидеру приблизится еще и «Наполи».

Германия: Нойер в шаге от нового рекорда

Доменико Тедеско идеально начал год, одержав три победы в бундеслиге и оформив выход в четвертьфинал Кубка Германии. «Лейпциг» ощутимо добавил, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже при качественной игре пробить баварскую стену. Трещины в ней появились, как в эпизоде с голом в первый раз сравнявшего счет Андре Силвы, однако мюнхенцы все равно диктовали свои условия, и Гулачи то и дело совершал сэйвы с приставкой «топ».

Вратаря «Лейпцига» подводили защитники, которые в первой голевой атаке хозяев сначала сломались под прессингом, а когда голкипер отбил удар Левандовски, не смогли предотвратить добивание Мюллера. И то, что еще один его гол отменили из-за фола в начальной стадии атаки, гостей не спасло. А Левандовски, который по версии судей и нарушил правила, только мотивировало.

Самым же обидным оказался ключевой момент игры, в котором Гвардиол неудачно пытался прорвать прострел Гнабри. Получается, досадный рикошет свел на нет все усилия во второй раз отыгравшихся гостей. Отдавший второй результативный пас Лаймер и лучший снайпер «Лейпцига» Нкунку показали: нынешняя «Бавария» уязвима, но в бундеслиге уровень мастерства команды Юлиана Нагельсманна оказывается решающим фактором. В субботу это позволило Нойеру отпраздновать 310-ю победу в немецком чемпионате и сравняться с казавшимся вечным рекордом одного из нынешних боссов мюнхенского клуба Оливера Кана.

?? A true tug of war this evening where @FCBayernEN ultimately came out on top, but not without having to put in a serious shift. ?#FCBRBL pic.twitter.com/47JmIYtB34 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 5, 2022

Франция: капитан тащит «Монако» в еврокубковую зону

Вернувшись на поле в прошлом туре, Александр Головин снова остался вне игры. На этот раз из-за болезни. А в отсутствие российского легионера монегаски одержали важнейшую победу, совершив впечатляющий рывок в таблице с восьмого места на четвертое. Конечно, воскресные игры с участием «Ренна» и «Страсбура» могут отбросить команду Филиппа Клемана назад, но двух конкурентов они точно обошли.

«Монпелье» оступился в первом матче субботы, на последних минутах пропустив три мяча от аутсайдера «Сент-Этьена», а «Лион» был повержен в очном споре. Показалось даже, что гости растратили все эмоции в середине недели, одержав эмоциональную победу в перенесенном матче над «Марселем». Здесь же Жеан Лукас шокировал соперника быстрым голом, а Диоп с организовавшим первое взятие ворот Бен Йеддером сотворили настоящий шедевр. Первый от бровки отдал удивительно тонкий пас в зазор между защитниками, после чего капитан в фирменном стиле подсек мяч над вратарем.

Испания: не день «Севильи»

У «Севильи» был отличный шанс усилить давление на «Реал», который в четверг досаднейшим образом вылетел из Кубка Испании, а на этот тур ла лиги остался без своего снайпера Бензема. Однако у андалусийцев сразу все пошло не так, и еще на разминке они лишились получившего повреждение Окампоса. А без него за первый тайм гости ни разу не пробили в створ и не заработали ни одного углового. Не помогли ни возвращение с Кубка Африки Эн-Несири, ни дебют арендованного у «МЮ» Марсьяля. И даже когда в компенсированное время арбитр после подсказки ВАР разглядел на мониторе попадание по ноге защитнику Кунде в штрафной «Осасуны», Ракитич не реализовал пенальти. Так что «Реал» может увеличить отрыв в случае собственного успеха против неуступчивой «Гранады».

Статистика дня

3-м иностранным вратарем, проведшим 250 матчей в бундеслиге, стал голкипер менхегладбахской «Боруссии» Зоммер. До рекордсмена турнира Ронни Хеллстрема осталось 16 игр.

6 голевых подач с угловых исполнил в этом сезоне нападающий ПСВ Гакпо.

7 домашних матчей без пропущенных мячей провела в этом сезоне лидирующая по данному показателю в серии А «Рома».

518 минут продлилась рекордная для текущего чемпионата Германии безголевая серия «Штутгарта».

6 сезонов подряд более 20 мячей забивает нападающий «Лацио» Иммобиле.