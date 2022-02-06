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Жиру взорвал миланское дерби, «Челси» чудом избежал позора, «Бавария» прервала победную серию Тедеско

«Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Жиру
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Интер» — «Милан» — 1:2. Оливье Жиру.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: лидер против лидера

Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 15:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Плимут
Голы
Гиллесфи, 8 (0:1), Аспиликуэта, 41 (1:1), Алонсо, 105+1 (2:1)
Нереализованный пенальти
Харди 118
Челси
Аррисабалага Рюдигер Кристенсен (Алонсо, 46 ) Аспиликуэта (Чалоба, 112 ) Сарр Жоржиньо Ковачич (Вернер, 82 ) Маунт (Сауль, 97 ) Зиеш Лукаку Хадсон-Одои (Хаверц, 64 )
Предупреждения
Жоржиньо 19, Хаверц 120  - 
Судьи
Хупер (Англия)

«Челси» на субботний матч вышел без Томаса Тухеля, который сдал положительный тест на короновирус и рассчитывает присоединиться к команде уже в Эмиратах — перед полуфиналом клубного чемпионата мира. И у синих были все шансы отправиться в Ближний Восток не в лучшем настроении. Зато представляющий третий дивизион «Плимут» имел все основания даже после проигрыша покинуть «Стэмфорд Бридж» с высокого поднятой головой.

Во-первых, гости сумели открыть счет, и, как иронично отметили в Англии, за 8 минут они забили в ворота «Челси» больше мячей, чем «Тоттенхэм» в четырех дерби этого сезона. Во-вторых, «Плимут» заставил фаворита с полной выкладкой отыграть 120 минут. Наконец, все могло закончиться серией пенальти, однако в концовке овертайма Кепа избавил хозяев от этой унизительно процедуры, намертво забрав мяч после 11-метрового в исполнении Харди.

Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Фулхэм
Голы
Фабиу Карвалью, 4 (0:1), Гюндоган, 6 (1:1), Стоунс, 13 (2:1), Махрез, 53 (3:1), Махрез, 57 (4:1)
Манчестер Сити
Стеффен Уокер Стоунс Аке Жоау Канселу (Зинченко, 67 ) Гюндоган Де Брейне (Стерлинг, 68 ) Фернандинью Грилиш (Делап, 77 ) Махрез (Бернарду Силва, 78 ) Фоден (Макэйти, 78 )
Предупреждения
Уокер 45  - 
Судьи
Джиллетт (Австралия)

После случившегося в пятницу фиаско «МЮ», а также проблем «Челси» и едва не вылетевшего параллельно «Вест Хэма» нескучной обещала стать и встреча на «Этихаде». Тем более в гости к чемпиону приехал лидер и самая результативная команда чемпионшипа. «Фулхэм» просто не привык отсиживаться в обороне, и уже на четвертой минуте едва не перешедший в январе в «Ливерпуль» 19-летний вундеркинд Фабиу Карвалью заставил «Сити» начать с центра поля.

Правда, «дачники» словно испугались собственной прыти, тогда как «горожане» за пять минут превратили 0:1 в 2:1 и оставили без работы своего кубкового голкипера Штеффена. А после того, как второй тайм начался с заработанного Грилишем пенальти, оборона «Фулхэма» развалилась. Дублем гостей добил лучший снайпер хозяев Махрез, на счету которого уже 15 мячей с учетом всех турниров.

Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Брайтон & Хоув
Голы
Кейн, 13 (1:0), Марч, 24 (2:0), Биссума, 63 (2:1), Кейн, 66 (3:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон Ромеро (Родон, 77 ) Санчес Эмерсон Роял (Доэрти, 87 ) Дэвис Хейбьерг Уинкс (Бентанкур, 77 ) Сон Хын Мин (Бергвайн, 69 ) Кейн Лукас Моура (Кулушевски, 68 )
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти (Уэлбек, 70) Уэбстер Данк Кукурелья Биссума Гросс Лаллана (Велтман, 46) Модер (Фергюсон, 79) Марч (Кайседо, 61) Мопей
Предупреждения
Бентанкур 86  -  Велтман 57
Судьи
Аттуэлл (Англия)

В последнем матче дня «Тоттенхэм» словно решил забивать только красивые голы. Первый из них случился с удачного отбора в исполнении вернувшегося на поле после месячной паузы Сон Хын Мина. Ассистентский балл в этой атаке заработал Хейбьерг, а овацию устроили выстрелившему в «девятку» Кейну.

Что до второго взятия ворот, то небольшой рикошет от ноги защитника лишь украсил завершающий удар Эмерсона с острого угла, чему предшествовал сольный рейд с центра поля. Только дубль Кейн оформил без изысков — там требовалось просто забить, чтобы остудить пыл сокративших отставание «чаек». Хотя рейд Сона тоже стал украшением матча, и провожали корейца персональной овацией.

Италия: борьба за скудетто обостряется

Италия. Серия А. 24-й тур
05 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Милан
Голы
Перишич, 38 (1:0), Жиру, 75 (1:1), Жиру, 78 (1:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис де Врей Шкриньяр Бастони (Дармиан, 82 ) Хакан Чалханоглу (Видаль, 73 ) Барелла Брозович (Весино, 82 ) Джеко Мартинес (Димарко, 70 ) Перишич (Санчес, 70 )
Милан
Меньян Калабрия Романьоли Эрнандес Калюлю Беннасер (Крунич, 80) Тонали Кессье (Диас, 58) Жиру Леан Салемакерс (Мессиас, 46)
Предупреждения
Хакан Чалханоглу 60, Шкриньяр 84  -  Романьоли 21, Диас 72, Беннасер 76, Крунич 90
Удаления
Эрнандес 90
Судьи
Гвида (Италия)

Главный матч субботы удался. До перерыва — в большей степени благодаря «Интеру», который диктовал свои условия и после обоюдоострого дебюта стал вдавливать «россонери» в штрафную. По сути, номинальные гости держались благодаря исключительной игре Меньяна. Голкипер реагировал и на коварные рикошеты, и на удары в упор, капитулировав лишь в ситуации, когда Перишич ударом с лета замкнул подачу углового.

Однако Стефано Пиоли блестяще поработал в перерыве. Да, единственным вышедшим на замену футболистом оказался Жуниор Мессиас, но как же изменилась игра «Милана»! Красно-черные играли с каким-то остервенением, а Жиру заткнул рты тем, кто считал, что без Ибрагимовича шансов в дерби у его команды нет. Переломный гол — от начала и до конца заслуга француза. Для начала в центре поля он смял Алексиса Санчеса, после чего вскочил с газона и, примчавшись в штрафную, в падении переправил мяч в сетку после казавшегося неудачным удара Браима Диаса.

Все-таки Жиру — едва ли не самый недооцененный нападающий в европейском футболе. Он не считался примой ни в «Арсенале», ни в «Челси», ни в «Милане», однако всегда оставался образцом профессионализма и стабильно забивал. В октябре с гола Жиру начался камбэк против «Вероны», где 0:2 трансформировались в 3:2. Теперь он похоронил действующего чемпиона, эффектно развернув финтом защитника и положив мяч в дальний угол.

Не сумевший остановить этот удар Ханданович после удаления Эрнандеса на последней добавленной минуте примчался в чужую штрафную и даже выиграл борьбу в воздухе, только это не смутило вцепившийся зубами в первую за 18 лет волевую победу в дерби «Милан». Чемпионская интрига снова жива, и в таблице два миланских клуба теперь разделяет всего одно очко. А в воскресенье в случае собственной победы вплотную к лидеру приблизится еще и «Наполи».

Германия: Нойер в шаге от нового рекорда

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
05 февр, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:2
РБ Лейпциг
Голы
Мюллер, 12 (1:0), Андре Силва, 27 (1:1), Левандовски, 44 (2:1), Нкунку, 53 (2:2), Гвардиол, 58 (3:2)
Бавария
Нойер Зюле Павар Эрнандез (Упамекано, 73 ) Киммих Толиссо (Мусиала, 63 ) Гнабри Левандовски Сане Коман (Ньянзу, 84 ) Мюллер (Забитцер, 85 )
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Мукьеле (Хенрикс, 72) Гвардиол Анхелиньо Нкунку Ольмо (Айдара, 61) Лаймер (Форсберг, 61) Кампль (Собослои, 46) Андре Силва (Поульсен, 80)
Предупреждения
Эрнандез 22  -  Лаймер 45, Нкунку 62, Хенрикс 74
Судьи
Яблонски (Германия)

Доменико Тедеско идеально начал год, одержав три победы в бундеслиге и оформив выход в четвертьфинал Кубка Германии. «Лейпциг» ощутимо добавил, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже при качественной игре пробить баварскую стену. Трещины в ней появились, как в эпизоде с голом в первый раз сравнявшего счет Андре Силвы, однако мюнхенцы все равно диктовали свои условия, и Гулачи то и дело совершал сэйвы с приставкой «топ».

Вратаря «Лейпцига» подводили защитники, которые в первой голевой атаке хозяев сначала сломались под прессингом, а когда голкипер отбил удар Левандовски, не смогли предотвратить добивание Мюллера. И то, что еще один его гол отменили из-за фола в начальной стадии атаки, гостей не спасло. А Левандовски, который по версии судей и нарушил правила, только мотивировало.

Самым же обидным оказался ключевой момент игры, в котором Гвардиол неудачно пытался прорвать прострел Гнабри. Получается, досадный рикошет свел на нет все усилия во второй раз отыгравшихся гостей. Отдавший второй результативный пас Лаймер и лучший снайпер «Лейпцига» Нкунку показали: нынешняя «Бавария» уязвима, но в бундеслиге уровень мастерства команды Юлиана Нагельсманна оказывается решающим фактором. В субботу это позволило Нойеру отпраздновать 310-ю победу в немецком чемпионате и сравняться с казавшимся вечным рекордом одного из нынешних боссов мюнхенского клуба Оливера Кана.

Франция: капитан тащит «Монако» в еврокубковую зону

Франция. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Лион
Голы
Жан Лукас, 2 (1:0), Бен-Йеддер, 27 (2:0)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Жан Лукас (Матазо, 79 ) Диоп (Аклиуш, 88 ) Мартинш (Вандерсон, 61 ) Бен-Йеддер Фолланд (Фофана, 62 )
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Энрике (Февр, 46) Дюбуа Густо (Кейта, 90+5) Боатенг Лукас Пакета (Баркола, 88) Тиагу Мендес (Ндомбеле, 46) Какере Дембеле
Предупреждения
Марипан 69  -  Дембеле 64, Боатенг 69
Судьи
Бюке (Франция)

Вернувшись на поле в прошлом туре, Александр Головин снова остался вне игры. На этот раз из-за болезни. А в отсутствие российского легионера монегаски одержали важнейшую победу, совершив впечатляющий рывок в таблице с восьмого места на четвертое. Конечно, воскресные игры с участием «Ренна» и «Страсбура» могут отбросить команду Филиппа Клемана назад, но двух конкурентов они точно обошли.

«Монпелье» оступился в первом матче субботы, на последних минутах пропустив три мяча от аутсайдера «Сент-Этьена», а «Лион» был повержен в очном споре. Показалось даже, что гости растратили все эмоции в середине недели, одержав эмоциональную победу в перенесенном матче над «Марселем». Здесь же Жеан Лукас шокировал соперника быстрым голом, а Диоп с организовавшим первое взятие ворот Бен Йеддером сотворили настоящий шедевр. Первый от бровки отдал удивительно тонкий пас в зазор между защитниками, после чего капитан в фирменном стиле подсек мяч над вратарем.

Испания: не день «Севильи»

Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:0
Севилья
Нереализованный пенальти
Ракитич 90
Осасуна
Эррера Крус (Гарсия, 82 ) Гарсия Хонас Ромалью Санчес Монкайола Гарсия (Кике Гарсия, 66 ) Торро Авила (Иньиго Перес, 75 ) Будимир (Барберо, 66 ) Мартинес (Бенито, 75 )
Севилья
Буну Монтиэль (Корона, 6) Рекик Акунья Диегу Карлос Гудель (Кунде, 58) Хоан Хордан Ракитич Оливер Торрес (Гомес, 58) Эн-Несири (Эль-Хаддади, 77) Марсьяль (Мир, 77)
Предупреждения
Санчес 56  -  Гудель 33
Судьи
Гомес (Испания)

У «Севильи» был отличный шанс усилить давление на «Реал», который в четверг досаднейшим образом вылетел из Кубка Испании, а на этот тур ла лиги остался без своего снайпера Бензема. Однако у андалусийцев сразу все пошло не так, и еще на разминке они лишились получившего повреждение Окампоса. А без него за первый тайм гости ни разу не пробили в створ и не заработали ни одного углового. Не помогли ни возвращение с Кубка Африки Эн-Несири, ни дебют арендованного у «МЮ» Марсьяля. И даже когда в компенсированное время арбитр после подсказки ВАР разглядел на мониторе попадание по ноге защитнику Кунде в штрафной «Осасуны», Ракитич не реализовал пенальти. Так что «Реал» может увеличить отрыв в случае собственного успеха против неуступчивой «Гранады».

Статистика дня

3-м иностранным вратарем, проведшим 250 матчей в бундеслиге, стал голкипер менхегладбахской «Боруссии» Зоммер. До рекордсмена турнира Ронни Хеллстрема осталось 16 игр.

6 голевых подач с угловых исполнил в этом сезоне нападающий ПСВ Гакпо.

7 домашних матчей без пропущенных мячей провела в этом сезоне лидирующая по данному показателю в серии А «Рома».

518 минут продлилась рекордная для текущего чемпионата Германии безголевая серия «Штутгарта».

6 сезонов подряд более 20 мячей забивает нападающий «Лацио» Иммобиле.

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Основные источники исследования

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Барселона
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ТБ 2.0

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1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Оливье Жиру
Футбол
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монако
ФК Севилья
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Доменико Тедеско
0
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