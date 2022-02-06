«Я уверен, он принесет нам пользу». Как сложился дебют для Чалова в Швейцарии

Поучаствовал в забитом мяче, попал в штангу и много боролся.

Сегодня в матче швейцарской Суперлиги за «Базель» дебютировал Федор Чалов. Форвард ЦСКА, уехавший в аренду, провел на поле почти весь матч.

Накануне встречи главный тренер «Базеля» Патрик Рамен заявил, что Чалов находится в хорошей форме. «Мы общаемся с Чаловым на английском языке. Он веселый парень, команда хорошо его приняла. Зимой он провел тренировочные сборы с ЦСКА и поэтому готов играть уже сейчас», — сказал Рамен.

В игре против «Сьона» Чалов появился на поле с первых минут. С этим россиянина поздравил официальный аккаунт «Базеля» в Twitter. «Поздравляем с дебютом, Федор Чалов», — говорится в сообщении. Символично, что именно Федор сделал первое касание в этой встрече, разыграв мяч с центра поля.

На 17-й минуте Чалов здорово открылся в чужой штрафной, но пас от Валентина Штокера получился слишком сильным. Россиянин не смог обработать мяч, хотя позиция для того, чтобы принять или пробить в касание, была неплохая.

К тому моменту «Сьон» уже открыл счет. Правда, «Базель» усилиями все того же Штокера и Дана Ндойе не только отыгрался, но и вышел вперед. Причем Федор косвенно поучаствовал во втором голе: он открылся в чужой штрафной и стянул на себя внимание защитника. На прострел с левого фланга откликнулся Ндойе, сместившийся в центр.

«Чалов много бегал и оказывал давление на оборону гостей», — похвалил россиянина журналист Тильман Паулс (Tages-Anzeiger). Незадолго до перерыва Чалов ошибся в передаче и, пытаясь сорвать быструю атаку соперника, заработал желтую карточку.

Во втором тайме Федор немного потерялся. Но вряд ли его можно за это ругать, ведь он перешел в «Базель» всего пять дней назад. Чалову нужно время на то, чтобы привыкнуть к новой команде.

Тем не менее Федор мог забить и сам. На 78-й минуте он здорово поборолся за мяч, вышел на оперативный простор и нанес удар, который накрыл защитник. Справа от Чалова, кстати, открывался его партнер по атаке, но россиянин немного пожадничал. Кроме того, в одном из эпизодов он попал в штангу.

Kennt ihr die Regel nach dieser Notbremse von Bamert?! Chalov spielt danach weiter, warum bekommt Bamert daf?r nicht Rot? Basel hat nicht gescort, dann m?sste man den Vorteil abbrechen und Rot+Freistoss geben! #rotblaulive #fcbasel1893 pic.twitter.com/UUgLg94z7X — Inside fcBasel (@insidefcBasel) February 6, 2022

На 90-й минуте Федора заменили. Сама игра закончилась вничью — 3:3. Журналист Тильман Паулс в обзоре матча назвал дебют Чалова «не слишком заметным».

По данным SofaScore, за 89 минут, проведенных на поле, Федор совершил 32 касания, отдал 12 точных пасов из 20 (60%), в том числе две из двух длинных передач. Также на счету Федора одна ключевая передача, 37% выигранных единоборств (3 из 8), 15 потерь мяча и два отбора.

«Если честно, я сегодня был немного удивлен. Думал, что Федор Чалов намного выше», — отметил один из болельщиков «Базеля» в Twitter.

Ich war heute ein wenig ?berrascht ehrlich gesagt. Ich dachte, Fedor Chalov sei etwas gr?sser..#rotblaulive — Micha Schwarzenbach ? (@schwarzenbaxh) February 6, 2022

«У него есть полезные качества. Ему нужно время, ведь зимние трансферы редко сразу себя оправдывают. Он приехал в Швейцарию из России, это новая культура, новый язык! Но я уверен, что он принесет нам пользу», — написал пользователь под ником Swiss.