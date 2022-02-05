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Сегодня, 14:10

Лучшие игроки Европы — Левандовски и Де Брейне, лучшая команда — «Реал»

Пять футболистов «Реала» вошли в символическую сборную января национальных чемпионатов Европы
Александр Бобров
Шеф-редактор
Роберт Левандовски.
Фото Reuters
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января.
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января по версии «СЭ».
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Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам января.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрали Роберт Левандовски и Кевин Де Брейне. В команде месяца пять игроков «Реала».

В сборную января вошли (4-3-3): Куртуа («Реал», 4 голоса); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 6), Ляпорт («Манчестер Сити», 3), Т.Эрнандез («Милан», 3), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 4); Модрич («Реал», 3), Каземиру («Реал», 5), Де Брейне («Манчестер Сити», 9); Бензема («Реал», 8), Левандовски («Бавария», 10), Винисиус Жуниор («Реал», 4).

Символическая сборная национальных чемпионатовконтинента по итогам января.
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января.

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Куртуа; Александр-Арнолд, Эдер Милитау («Реал»), Бастони («Интер»), Жоау Канселу; Модрич, Каземиру, Де Брейне; Гуири («Ницца»), Левандовски, Бензема.

Символическая сборная национальных чемпионатовконтинента по итогам января по версии "СЭ".
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января по версии «СЭ».

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари Эдерсон («Манчестер Сити»), Муссо («Аталанта»), Ханданович («Интер»), Алиссон («Ливерпуль»), Зоммер («Боруссия» М), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Бенитес («Ницца»), Менди («Челси»);

защитники ван Дейк, Робертсон (оба — «Ливерпуль»), Аспиликуэта, Рюдигер, Тиагу Силва, Алонсо (все — «Челси»), Дюмфрис, Шкриньяр, де Фрай (все — «Интер»), Алаба («Реал»), Керер, Хакими (оба — «ПСЖ»), Кунде, Акунья (оба — «Севилья»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Дани Алвес, Пике (оба — «Барселона»), Киммих («Бавария»), Менье («Боруссия» Д), Данте («Ницца»), Попович («Серкль Брюгге»), Ди Лоренцо («Наполи»), Дэйвис («Тоттенхэм»);

полузащитники Бернарду Силва, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Канте, Зиеш (оба — «Челси»), Хендерсон, Фабинью (оба — «Ливерпуль»), Мюллер («Бавария»), Фекир («Бетис»), Верратти («ПСЖ»), Барелла, Брозович (оба — «Интер»), Тареми («Порту»), Тшуамени («Монако»), Т.Азар («Боруссия» Д), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Сака («Арсенал»), Филиппе Коутинью («Астон Вилла»), Жордан («Севилья»);

нападающие Салах, Мане (оба — «Ливерпуль»), Шик («Байер»), Бен-Йеддер («Монако»), Абрахам («Рома»), Холанн («Боруссия» Д), Мбаппе («ПСЖ»), М.Дембеле («Лион»), Влахович («Фиорентина»), Кейн («Тоттенхэм»), Луис Диас («Порту»).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
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Роберт Левандовски
Тибо Куртуа
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ФК Бавария
ФК Реал
Бундеслига
серия А
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