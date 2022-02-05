Пять футболистов «Реала» вошли в символическую сборную января национальных чемпионатов Европы

Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам января.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрали Роберт Левандовски и Кевин Де Брейне. В команде месяца пять игроков «Реала».

В сборную января вошли (4-3-3): Куртуа («Реал», 4 голоса); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 6), Ляпорт («Манчестер Сити», 3), Т.Эрнандез («Милан», 3), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 4); Модрич («Реал», 3), Каземиру («Реал», 5), Де Брейне («Манчестер Сити», 9); Бензема («Реал», 8), Левандовски («Бавария», 10), Винисиус Жуниор («Реал», 4).

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января.

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Куртуа; Александр-Арнолд, Эдер Милитау («Реал»), Бастони («Интер»), Жоау Канселу; Модрич, Каземиру, Де Брейне; Гуири («Ницца»), Левандовски, Бензема.

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам января по версии «СЭ».

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари Эдерсон («Манчестер Сити»), Муссо («Аталанта»), Ханданович («Интер»), Алиссон («Ливерпуль»), Зоммер («Боруссия» М), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Бенитес («Ницца»), Менди («Челси»);

защитники ван Дейк, Робертсон (оба — «Ливерпуль»), Аспиликуэта, Рюдигер, Тиагу Силва, Алонсо (все — «Челси»), Дюмфрис, Шкриньяр, де Фрай (все — «Интер»), Алаба («Реал»), Керер, Хакими (оба — «ПСЖ»), Кунде, Акунья (оба — «Севилья»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Дани Алвес, Пике (оба — «Барселона»), Киммих («Бавария»), Менье («Боруссия» Д), Данте («Ницца»), Попович («Серкль Брюгге»), Ди Лоренцо («Наполи»), Дэйвис («Тоттенхэм»);

полузащитники Бернарду Силва, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Канте, Зиеш (оба — «Челси»), Хендерсон, Фабинью (оба — «Ливерпуль»), Мюллер («Бавария»), Фекир («Бетис»), Верратти («ПСЖ»), Барелла, Брозович (оба — «Интер»), Тареми («Порту»), Тшуамени («Монако»), Т.Азар («Боруссия» Д), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Сака («Арсенал»), Филиппе Коутинью («Астон Вилла»), Жордан («Севилья»);

нападающие Салах, Мане (оба — «Ливерпуль»), Шик («Байер»), Бен-Йеддер («Монако»), Абрахам («Рома»), Холанн («Боруссия» Д), Мбаппе («ПСЖ»), М.Дембеле («Лион»), Влахович («Фиорентина»), Кейн («Тоттенхэм»), Луис Диас («Порту»).