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Хвича Кварацхелия еще не доехал до «Наполи». Но уже стал его звездой

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото dinamo.ge
Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Корреспондент «СЭ» — о безумии, которое в Италии сопровождает трансфер грузинского полузащитника.

«Наполи» — один из самых популярных клубов на Апеннинах. Да, по количеству болельщиков он уступает большой тройке — «Ювентусу», «Милану» и «Интеру». Но вот практически всех остальных адзурри по числу поклонников превосходят. При этом сам город Неаполь и его устаревший безумный стадион, который теперь носит имя Диего Марадоны, — культовое место для всего итальянского футбола.

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Сейчас неаполитанцы с большим интересом ждут 14 июля. В этот день на крайнем севере страны, в области Трентино-Альто-Адидже «Наполи» проведет свой первый летний контрольный матч. Соперник — никому за пределами Трентино не известный любительский клуб «Анауниа». Но именно в этой встрече ожидается дебют новичка — 21-летнего хавбека Хвичи Кварацхелии. О нем уже пару недель с восторгом пишут и в Неаполе, и в центральных спортивных СМИ Италии.

Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хвича Кварацхелия.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вроде бы атакующий полузащитник сборной Грузии, известный нам по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», не так уж давно согласовал условия контракта с «Наполи», куда он переходит из батумского «Динамо». Однако за это время местная пресса, причем не только из южных регионов, успела сделать из Хвичи новую звезду серии А. Особо горячие головы в Неаполе уже настолько возбудились, что называют Кварацхелию достойным преемником 31-летнего экс-капитана адзурри Лоренцо Инсинье — чемпион Европы-2020 отправился доигрывать за огромные деньги в MLS, в «Торонто». Есть, правда, те, кто призывает не торопиться с таким выводом, но и они уверяют: парень настолько хорош, что вполне подходит на роль нового лидера «Наполи». Попадаются, конечно, и абсолютные скептики, предостерегающие от эйфории, но их с каждым днем становится все меньше.

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Откуда же взялся настолько бурный поток восторженного неаполитанского сознания? Прежде всего, от желания получить яркую звезду, без которой футбольный Неаполь существовать не может. И, конечно же, благодаря интернету с телевидением. Пользователи Всемирной сети изучили нарезки весенней игры и голов Хвичи за батумское «Динамо».

А Sky Sport Italia в первой половине июня делал прямые включения со всех стадионов, где проходили матчи Лиги наций: все увидели мячи и голевые передачи Кварацхелии в составе национальной сборной, одержавшей в четырех встречах три победы (над Гибралтаром, Болгарией и Северной Македонией с общим счетом 12:2) при одной нулевой ничьей.

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу после гола в&nbsp;ворота Чехии. Португалия поставила Чехию на место, Испания не оставила шансов команде Якина, Хвича забил в третьем матче подряд

Это мы с вами способны объективно поразмышлять над тем, какова реальная сила чемпионата Грузии и соперников ее сборной, а на горячем во всех смыслах итальянском юге для рождения ажиотажа вполне хватило красивых ТВ-картинок. Да, большинство местных журналистов и экс-футболистов, которые сейчас на каждом углу рассказывают о достоинствах Хвичи, знают о них лишь понаслышке. А то и просто откровенно хайпуют. Однако в общий поток сознания все эти цитаты стекаются так уверенно, что Неаполь уже кипит: «К нам едет настоящий феномен!»

Хвича Кварацхелия. Фото dinamo.ge
Хвича Кварацхелия.
dinamo.ge

Ну а раз феномен, то у Кварацхелии должно быть и звонкое прозвище. С учетом того, что его имя и фамилию итальянцам выговорить практически невозможно, в неаполитанский обиход уже запущено такое: Зизи. Пусть оно принесет Хвиче удачу на Апеннинах.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет своего Зизи в первой декаде июля, тогда же состоится и официальное представление новичка. Неаполитанцы предсказуемо отказали «Динамо» в просьбе оставить Кварацхелию у себя до 6 июля, когда в Братиславе батумцы проведут первый матч отборочного раунда Лиги чемпионов с местным «Слованом» (кстати, лучший в этой паре сыграет затем с победителем в противостоянии «Ференцвароша» Станислава Черчесова с казахстанским «Тоболом»). Спаллетти и Ко начнут сбор в местечке Димаро, что в Трентино-Альто-Адидже, 9 июля. Ну а 14-го пройдет та самая игра, с которой призвана начаться яркая карьера Зизи в итальянском футболе.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
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 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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Салернитана – Рома
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